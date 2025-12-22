¿Cuánto me toca si tengo alguno de los primeros premios?

El sorteo de la Lotería de Navidad 2025 repartirá la friolera de 2.702 millones de euros entre los afortunados que tengan acceso a alguno de sus premios. De todos ellos, un total de 15.291 están dotados con menos de 2.000 euros. En ellos se incluyen los reintegros, la 'pedrea', las aproximaciones y las dós últimas cifras del primer, segundo y tercer premio y los décimos cuya cifra de las centenas coincida con la del Gordo, el segundo, el tercero o cualquiera de los cuartos premios.

Aunque cualquier 'pellizco' se agradece, lo cierto es que la inmensa mayoría del dinero que estará en juego este 22 de diciembre se concentra en los trece 'grandes premios': los ocho quintos, los dos cuartos, el tercero, el segundo y el codiciado Gordo, el primer premio del Sorteo Extraordinario de Navidad de la Lotería Nacional. Puedes comprobar tu suerte en nuestro buscador de premios de la Lotería de Navidad 2025.

Reparto

Si los niños de San Ildefonso cantan el número de tu décimo junto a la del primer premio, el Gordo de Navidad, debes saber que acabas de embolsarte 400.000 euros (la serie se paga a 4.000.000 de euros). Una vez Hacienda reclame lo que es de todos, te quedarán 328.000 euros con los que 'tapar agujeros'.

En el caso de que tengas un segundo premio, la cifra asciende a los 125.000 euros (1.250.000 euros a la serie). Tras pagar los impuestos, el montante que llegará a tu cuenta será de 108.000 euros. El tercer premio también deja un buen pico: 50.000 (de los que ingresarás 48.000).

Los dos cuartos están dotados con 20.000 euros cada uno, mientras que los ocho quintos supondrán 6.000 euros por décimo cada uno de ellos.

Impuestos

Desde 2020 los premios obtenidos en la lotería están exentos de impuestos hasta los 40.000 euros, y el resto de la cantidad paga un 20% en tributos, por lo que todos los premios 'menores' se cobran íntegros, así como los cuartos y quintos, mientras que tendremos que pagar 72.000 euros si llevamos el Gordo, 17.000 si tenemos un segundo y 2.000 en el caso del tercero.