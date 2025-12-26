Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 26 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 26 de diciembre de 2025
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 26 de diciembre y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 15-21-26-29-42 con los soles 4 y 12.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- El tiempo da un giro en Andalucía: el fin de semana llega pasado por agua
- El mayor experto en financiación determina que Andalucía es la región más castigada en los últimos 20 años
- El nuevo Sánchez-Pizjuán tendrá una cubierta que dará sombra a una plaza exterior y una amplia terraza
- ¿Hay más agua para Sevilla? El nivel de los embalses ya supera el de años anteriores
- Alerta por lluvias en Andalucía en plena Nochebuena: hay tres provincias afectadas, según Aemet
- El emblemático restaurante de Sevilla que recomienda visitar el chef José Andrés: “Con tapas geniales y una manzanilla excelente"
- A juicio por usar su cargo de funcionaria para rebajar la pensión alimentaria de la hija de su novio
- Alarma en Matalascañas: “El paseo marítimo se nos ha venido abajo”, alerta el alcalde de Almonte