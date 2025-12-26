India Martínez anuncia su retirada temporal de la música: "El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita"

India Martínez deja los escenarios temporalmente. Así lo ha anunciado la cordobesa a través de sus redes sociales. La cantante ha comunicado la decisión a través de un emotivo mensaje publicado en su perfil de Instagram, con un álbum de fotos y vídeos de sus conciertos acompañada de su equipo, en el que explica que, aunque no es una elección fácil, necesita parar para priorizar su bienestar personal y familiar tras años de intensa actividad artística.

“No quiero, pero lo necesito más que nunca”, reconoce la artista, que admite que el escenario es una fuente de vida para ella, pero también un espacio que conlleva un alto desgaste. “El escenario me da la vida, pero a veces también me la quita”, señala en su mensaje, donde explica que se le “da fatal parar”, pero que en este momento considera imprescindible hacerlo para descansar y cuidarse “por fuera y por dentro”.

Durante este paréntesis, India Martínez ha explicado que su objetivo es pasar más tiempo en casa, reducir los viajes y centrarse en su entorno más cercano. La cantante confía en que esta etapa vital le permita seguir viviendo experiencias que, en el futuro, puedan transformarse en nuevas canciones y conciertos “llenos de luz y emoción”, dejando claro que no se trata de una despedida definitiva de la música.

Próximos compromisos de India Martínez

Antes de iniciar este descanso, la artista cumplirá con los dos compromisos que aún mantiene en su agenda: el 21 de marzo en el Jaén Festival Homenaje a la Mujer y el 12 de abril en Dubái, donde ha asegurado que lo dará “todo”. En su mensaje, también ha tenido palabras de agradecimiento para su equipo técnico y musical, al que define como una familia, recordando especialmente el susto vivido recientemente durante un concierto por el problema de salud sufrido por uno de sus músicos.