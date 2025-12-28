Unas 30.000 aves mueren electrocutadas al año en las líneas eléctricas españolas

Unas 30.000 aves se electrocutan al año en España al colisionar con infraestructuras eléctricas, su primera causa de mortalidad no natural, y el reto es mejorar y adaptar los tendidos, líneas y postes, y actualizar un real decreto que está pendiente, desde el cierre del periodo de información pública justo antes del gran apagón del pasado abril.

SEO/BirdLife matiza a EFE que de las aves muertas por esa causa solo se detecta "la punta del iceberg".

Lo que saben en esta organización es que las cifras están muy por debajo de la realidad porque, para empezar, hay kilómetros y kilómetros de tendidos eléctricos que no son vigilados ni tienen un seguimiento estandarizado ni por compañías eléctricas ni por los propietarios, que también pueden ser particulares.

"Si nadie hace un muestreo sobre esas infraestructuras puede estar ocurriendo que haya mortalidades por electrocución o colisión y desaparecen los cadáveres, simplemente por la degradación debido a las condiciones climáticas, por la presencia de carroñeros (...) Todos esos factores hacen que realmente lo que estemos contabilizando cuando hacemos un muestreo sean datos muy subestimados", señala la técnico de SEO/BirdLife Sara Cabezas.

Una rapaz muerta en un tendido / Agencias

Las especies más afectadas son, por lo general, las de mayor envergadura, como el águila imperial ibérica, las garzas, las grullas o las cigüeñas. También el milano real, que no es que esté entre las aves de más tamaño, pero sí es de las más afectadas por los tendidos eléctricos.

"Desgraciadamente también sabemos que colisionan con estos tendidos aves más pequeñas cuyos restos desaparecen", apunta Felipe González, también de SEO/BirdLife.

Las zonas de mayor riesgo de impacto de tendidos eléctricos incluirían toda la Red Natura 2000, con sus Zonas Especiales de Conservación y sus Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

Además de la Red Natura 2000 tienen importancia las áreas de distribución de especies protegidas fijadas por los planes de recuperación autonómicos.

Lo ideal sería que los tendidos estuvieran convenientemente aislados, bien señalizados o soterrados.

La importancia del diseño

La red de distribución energética está muy ampliamente distribuida por toda España, y hay cientos de miles de kilómetros de líneas eléctricas atravesando todo el país, de un extremo a otro.

Pese a que se han impulsado algunas medidas correctoras para tratar de minimizar el impacto de las colisiones, aún queda camino por andar.

Entre las medidas que se están tomando está la sustitución de los diseños más peligrosos de tendidos y la mejora del aislamiento.

Ave electrocutada en una torre eléctrica / Quercus

SEO/BirdLife no aspira a que la electrocución desaparezca. "Sabemos que no va a desaparecer, lo que pretendemos es que la mitiguemos lo suficiente como para que no suponga un riesgo para la supervivencia de las especies. Seríamos muy presuntuosos si ése fuese nuestro objetivo", apunta Cabezas.

Además, con el despliegue de las renovables y el aumento de instalaciones eólicas el problema se ha agravado, porque conllevan grandes tendidos eléctricos y mayor riesgo de colisiones.

Una ayuda importante sería la actualización del decreto por el que se establecen medidas para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.

En el proceso de actualización se llegó a impulsar el periodo de información pública, pero desde abril, en que concluyó el plazo para las alegaciones, SEO/BidLife no ha vuelto a tener noticias.

Ciencia ciudadana

Hay una dificultad añadida: el desconocimiento de dónde están las líneas eléctricas, cuántas hay, a quién pertenecen o qué diseños tienen los postes.

Se trata de información difícil de obtener y que, incluso, "por seguridad nacional" no suele estar a disposición pública.

Los tendidos eléctricos, enemigo número uno de las aves / Agencias

SEO/BirdLife intenta hacer muestreos y un mapa de las líneas eléctricas. Participa con socios portugueses en un proyecto LIFE para el seguimiento de tendidos en espacios de la Red Natura 2000, en España 9 situadas en Extremadura (5), Castilla y León (2), Andalucía (2), mientras que en Portugal son otras tantas.

La organización tiene una web de mortalidad en infraestructuras y una aplicación. "Tratamos de que la gente voluntariamente contribuyan a la ciencia ciudadana con la recogida de datos con esta aplicación, que es muy sencilla", explica Cabezas.

Así, indica que desde el teléfono móvil se puede hacer un registro de tendidos, indicando las características. Y si se encuentra un animal muerto también se puede registrar en la aplicación.