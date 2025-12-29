Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este lunes 29 de diciembre de 2025
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este lunes 29 de diciembre de 2025
Este lunes 29 de diciembre de 2025 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 05-08-16-19-24-39. El número del sueño es el 02.
Cómo se juega al EuroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- Las lluvias regresan a Andalucía: una borrasca cubrirá de precipitaciones la región al menos tres días
- Más de 45 millones para el tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero: Transportes publica la licitación
- El Heraldo Real vuelve a Los Remedios: recorrido, horario y todos los detalles
- La lluvia no da tregua en Andalucía: avisos naranjas por precipitaciones intensas este domingo
- El prestigioso restaurante de Sevilla que ha enamorado a Alejandro Amenábar: 'Encantadores
- La obra del nuevo tramo de la SE-40 entre Dos Hermanas y El Copero durará cuatro años y medio: estará listo en 2031
- El Ministerio de Transportes se inclina por un Cercanías al aeropuerto con parada en Alcosa
- El Arrebato: 'Por fin volveré al Teatro Falla, un día decidieron que no entraba en el perfil pero hemos hecho las paces