Cecilia Giménez Zueco, autora de la famosa restauración del Ecce Homo de Borja, ha fallecido a los 94 años. El Santuario de la Misericordia ha comunicado la noticia de su fallecimiento en su perfil de Instagram (@eccehomodeborja). Nacida en la localidad zaragozana el 23 de enero de 1931, Giménez pasó a la historia reciente de Aragón tras protagonizar, en 2012, uno de los episodios culturales más singulares y mediáticos a escala internacional.

Desde joven mostró una clara afición por la pintura, una actividad que desarrolló de manera autodidacta durante gran parte de su vida. Realizó numerosas obras, en su mayoría paisajes y escenas locales, sin vocación profesional ni proyección pública, manteniendo siempre una relación discreta con su producción artística.

Fallece Cecilia Giménez, autora de la restauración del Ecce Homo de Borja que dio la vuelta al mundo Publicación de Instagram de Santuario De Misericordia Borja.

El nombre de Cecilia Giménez saltó a la fama en agosto de 2012, cuando se conoció la intervención que había realizado sobre el mural del Ecce Homo, una pintura mural del siglo XX situada en el Santuario de la Misericordia de Borja. La obra presentaba un avanzado estado de deterioro debido al paso del tiempo y a la humedad, lo que llevó a Giménez, movida por la intención de conservar la imagen, a repintarla directamente sobre el original.

La restauración salió por primera vez a la luz el 7 de agosto de 2012, cuando se publicó en la web del Centro de Estudios Borjanos. Sin embargo, el caso alcanzó una difusión masiva el 21 de agosto, a raíz de una noticia de 'Heraldo de Aragón'. En cuestión de días, el Ecce Homo de Borja apareció en medios de comunicación de todo el mundo: lo que se había concebido como una restauración altruista y discreta desembocó en un fenómeno viral sin precedentes.

A pesar de la polémica inicial, el episodio transformó el Santuario de la Misericordia en un importante foco turístico, con miles de visitantes nacionales e internacionales que acudieron a Borja atraídos por la singular restauración. El alcalde de Borja, Eduardo Arilla, afirmó en una entrevista en EL PERIÓDICO DE ARAGÓN que, después de 13 años desde la fallida restauración de Cecilia, unas 10.000 personas siguen acudiendo al santuario de Borja para ver el Ecce Homo cada año.

Con el paso del tiempo, el impacto del caso derivó en grandes beneficios económicos para el municipio. Los ingresos obtenidos por la visita al mural se destinaron íntegramente a la Fundación Benéfica Hospital Sancti Spiritus y Santuario de Misericordia, lo que contribuyó a la mejora de las instalaciones y a la atención de personas mayores con menos recursos.

En 2012, Cecilia Giménez protagonizó además un gesto solidario al donar una de sus pinturas, titulada 'Las bodegas de Borja', para su subasta a través de eBay en colaboración con la Cadena COPE. Los fondos recaudados se destinaron a Cáritas Borja, reforzando su vinculación con iniciativas de carácter social en la localidad.

A lo largo de los años, el interés por el Ecce Homo y por la figura de Cecilia Giménez se mantuvo vivo, tanto en el ámbito turístico como en el cultural y mediático. Su historia fue objeto de reportajes, estudios y referencias en distintos formatos, lo que la convirtió en un icono de la cultura popular en la era digital.

Cecilia Giménez residió siempre en Borja y mantuvo una estrecha relación con el Santuario de la Misericordia, un lugar al que estuvo vinculada durante décadas. Su fallecimiento supone la despedida de una figura que, de manera involuntaria, situó a Borja y a Aragón en el mapa informativo mundial.