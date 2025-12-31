Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio NocheviejaMultas CartujaCayetana Fitz-James StuartHeraldo MacarenaBorrasca SevillaCese Vicente Fernández
instagramlinkedin

Navidad

Bares llenos antes de las uvas: España se rinde a la "tardevieja"

Los hosteleros señalan que esta fórmula, que arranca a mediodía y se prolonga hasta media tarde, permite escalonar el servicio, aumentar el ticket medio y fidelizar a un público que busca planes menos encorsetados

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Terraza Llena De Gente Durante El Aperitivo De Nochebuena En El Centro De La Ciudad

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Terraza Llena De Gente Durante El Aperitivo De Nochebuena En El Centro De La Ciudad / EUROPA PRESS - Archivo

El Correo

El Correo

Sevilla

El 31 de diciembre ya no se vive únicamente entre copas, cenas de gala y mesas interminables. Cada vez más españoles se suman al fenómeno del “aperitivo largo”, una gastrotendencia al alza que se adueña de las horas previas a la Nochevieja y convierte el mediodía en el auténtico prólogo de la celebración. Bares, tabernas y restaurantes de buena parte de España han reforzado sus propuestas con vermuts de autor, cócteles de baja graduación y bocados para compartir, pensados para prolongar la sobremesa sin llegar exhaustos al momento de las uvas.

La “tardevieja”, entre tradición y modernidad

En ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia triunfan las barras especializadas en gildas creativas, croquetas de sabores inesperados y maridajes de vermut con conservas premium, ahumados y quesos artesanos. El objetivo ya no es “llenar el estómago” antes de la cena, sino disfrutar de la tardevieja, donde la mezcla de tradición y modernidad es la clave: aceitunas aliñadas y encurtidos conviven con ostras, baos, tacos o bocadillos gourmet.

Los hosteleros señalan que esta fórmula, que arranca a mediodía y se prolonga hasta media tarde, permite escalonar el servicio, aumentar el ticket medio y fidelizar a un público que busca planes menos encorsetados. Además, encaja con otra gran tendencia: los combinados con menos alcohol y más ingredientes frescos, como los spritz aromáticos, los tragos con kombucha o los mocktails, que ganan terreno entre quienes quieren llegar a medianoche con energía. El aperitivo se convierte así en el nuevo “prime time” gastronómico de la Nochevieja.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Adiós a 1.500 multas al mes a coches en La Cartuja: no hará falta distintivo en 2026 en días sin alta contaminación
  2. Cayetana Fitz-James Stuart protagoniza una gran exposición en Sevilla en 2026
  3. La Junta de Andalucía convocará nuevas oposiciones en 2026: casi 20.000 plazas para sanitarios, docentes y administrativos
  4. El buffet libre de Sevilla perfecto para los amantes de la carne: 'Te puedes poner hasta arriba y repetir cuanto quieras
  5. La Junta de Andalucía cesa a un directivo vinculado a una empresa de la trama del ex presidente de la SEPI
  6. Vecinos de Matalascañas denuncian que la noria instalada en verano agravó el hundimiento del paseo marítimo
  7. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este miércoles 31 de diciembre de 2025
  8. El Heraldo de la Macarena vendrá con un elefante y tres camellos: este es su recorrido y horario

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Un incendio deja sin luz a un bloque de pisos en plena Nochevieja en Sevilla

Aquí no ha pasado nada

Aquí no ha pasado nada

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

“Me dijeron que lo sentían, habían entrado unas pateras y la prioridad no era buscar a mi hermano y no se buscó"”

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

2026, el año en el que la izquierda española se la juega en las elecciones de Andalucía

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

Siete deseos para la Cultura en Sevilla en 2026 más allá de la reapertura del Teatro Lope de Vega: Atarazanas, Bellas Artes y Generación del 27

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

La familia de Sandra Peña ultima una querella contra el Irlandesas Loreto: "Algo tiene que cambiar en el sistema"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

De Juzgados a Tribunales de Instancia, el gran cambio de la Justicia en 2026: "Al principio será caótico, después ya veremos"

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana

Las fechas claves del nuevo año cofrade: de la mudanza de los Javieres a las elecciones en la Esperanza de Triana
Tracking Pixel Contents