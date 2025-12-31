ESPECIAL INFORMATIVO
Andalucía, en 2025: de la crisis de los cribados a la muerte de Sandra Peña
Victoria Flores - Clara Campos
2025 se ha traducido en 12 meses de contrastes en Andalucía. Este año, nuestra comunidad autónoma ha llorado por la muerte de Sandra Peña, el incendio de la Mezquita, la restauración de la Macarena o el crecimiento del narcotráfico. Los andaluces han reivindicado sus derechos para que los funcionarios cobren más, los médicos tengan mejores condiciones laborales y la vivienda sea por fin un derecho.
El otoño andaluz estuvo marcado, sin duda, por el drama de los cribados del cáncer de mama. A esta polémica se han sumado también las acusaciones cruzadas de corrupción y acoso entre el PP y el PSOE. La comunidad se sitúa ante un año electoral y por delante queda una intensa campaña política en la que estas acusaciones se espera que se multipliquen.
Pese a todo, los andaluces también hemos tenido tiempo de aplaudir y celebrar, sobre todo en materia económica. La comunidad autónoma ha vivido, después de casi 25 años la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un reclamo histórico de los vecinos de un pueblo que dependen del sector. Además, también sde ha inaugurado este año en Carmona la primera fábrica de jets privados en España de la mano de Pilatus.
El SAS no avisó a 2.317 mujeres con resultados no concluyentes tras el cribado de cáncer de mama. Así mismo lo reconoció el presidente de la Junta, Juanma Moreno, a quien se le ha complicado el fin de la legislatura. Pese a que Amama había avisado en varias ocasiones de los problemas que presentaba el programa de detección precoz, ningún consejero de Salud tomó cartas en el asunto hasta que el problema no estalló al conocerse que algunas mujeres habían desarrollado cáncer al no ser avisadas de que había algo extraño en sus pruebas diagnósticas.
Este problema supuso un punto de inflexión en el Gobierno andaluz, que ha mantenido una guerra abierta con la asociación denunciante. Moreno situó a su mano derecha, Antonio Sanz, al frente de la Sanidad y desde entonces los planes de choque se han multiplicado: más dinero, más profesionales y más tecnología. El primer paso estaba claro: repetir las pruebas a las afectadas. Todo para evitar que este problema, cuyo origen todavía no ha sido confirmado por la Consejería, no se vuelva a repetir.
En 2024 se anunció y en 2025 se hizo realidad. La compañía suiza de jets privados Pilatus materializó su desembarco en la provincia de Sevilla a principios de este año con su llegada a Alcalá de Guadaíra, donde ha inaugurado su fábrica en las antiguas instalaciones de Amazon. “Hemos llegado a Sevilla para quedarnos", aseguraba el CEO de Pilatus Aircraft, Markus Bucher, durante la puesta de largo de la empresa en Andalucía.
Se trata del primer paso de la multinacional aeronáutica en Sevilla, ya que también este año se ha hecho con los suelos de dos parcelas del Parque Logístico de Carmona que suman una superficie de 97.127 metros cuadrados y donde está prevista su gran factoría.
La llegada de Pilatus a la provincia de Sevilla no ha estado exenta de problemas, uno de los principales, la falta del suministro eléctrico requerido en el lugar elegido, un inconveniente al que Endesa ha buscado una solución definitiva a través de tres plantas fotovoltaicas cercanas a esta zona de Carmona. Con esta respuesta, se podrá solventar el problema en entre 9 y 18 meses.
El 9 de agosto, una barredera hizo llorar a Andalucía. Esa noche, cordobeses y turistas vieron como su principal monumento, su Mezquita, ardía sin que ellos pudieran hacer nada. Los bomberos de la ciudad tardaron tres horas en poder apagar las llamas que, finalmente, se quedaron solo en un susto. Los expertos apuntan a una “negligencia” como principal motivo para el fuego, que se produjo en un capilla utilizada como almacén por el Cabildo catedralicio.
Los alrededores de la Catedral cordobesa se llenaron de ciudadanos incapaces de creer lo que veían sus ojos. Pese a lo impactante de las imágenes, que mantuvieron en vilo a toda España a la espera de conocer lo ocurrido, los efectivos pudieron controlar las llamas para que no afectarán al resto del templo. La Junta colabora ahora en los trabajos de restauración de la capilla en la que comenzó el incendio y la de la Encarnación o Anunciación, contigua a la primera, cuyas obras artísticas y pictóricas fueron las que más sufrieron el incendio.
Minera Los Frailes ha obtenido este 2025 luz verde definitiva para la apertura de una mina clave en Sevilla. En una comparecencia realizada en Aznalcóllar el pasado mes de mayo, el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, entregaba la resolución de aprobación del proyecto de explotación de este yacimiento.
Los trabajos de preparación antes de comenzar a extraer el mineral durarán en torno a tres años o cuatro años. Después, comenzará la labor extractiva en sí, que se extenderá durante 20 años. Minera Los Frailes -una sociedad del Grupo México y Minorbis- extraerá zinc, cobre y plomo, en una actividad que se desarrollará totalmente en interior. Habrá una planta de tratamiento de mineral que procesará 2,7 millones de toneladas de estos minerales cada año. El objetivo es obtener 170.000 toneladas anuales de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo, 13.000 toneladas de cobre.
Los primeros trabajos comenzarán en febrero de 2026, con la construcción de la planta depuradora, el emisario del vertido y los sistemas de bombeo, adjudicados a Aqualia Industrial por más de 50 millones de euros. Se trata de una de las cuestiones que más polémica ha generado respecto al proyecto por el rechazo de ecologistas y de alcaldes del Bajo Guadalquivir, que recuerdan el desastre de Aznalcóllar, cuando la balsa de residuos tóxicos de la mina de pirita de la empresa Boliden-Apirsa se rompió y se liberaron unos seis millones de metros cúbicos de lodos ácidos y metales pesados, que contaminaron el río Guadiamar, en el entorno de Doñana.
Las lanchas del narcotráfico han llegado hasta el entorno del Estadio Olímpico. La lucha contra el tráfico de droga en la costa gaditana se ha trasladado ya a la provincia de Sevilla, donde en zonas como Coria, las narcolanchas campan a sus anchas cargadas de fardos de cocaína. Ante esta situación, los responsables políticos han pedido al Gobierno central que cree un Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) en el territorio.
El Guadalquivir se ha convertido en un escenario de películas. Desde la AUGC denuncian que en Andalucía “faltan miles de guardias civiles”, una situación que dificulta el control del narcotráfico. Esto, sumado a la falta de medios para hacer frente a los traficantes, hacen prácticamente imposible la lucha contra la droga. Aunque se han intensificado las actuaciones y la vigilancia por parte del Instituto Armado, desde la Subdelegación de Gobierno en Sevilla reconocen que cuando hay temporal, las narcolanchas buscan refugio río arriba y estos episodios se repiten a diario.
Cofrades y ateos recibían el 23 de junio una foto en sus teléfonos. Parecía La Macarena, pero no podía ser ella, esa no era su cara. Aquella mañana de verano, la basílica se llenó de hermanos y curiosos incapaces de mantener las lágrimas. Su Virgen ya no era la misma, la restauración de los profesores Arquillo le había cambiado el rostro y la mirada a la Dolorosa. Pese a los intentos de la Junta de revertir la situación, fueron incapaces de solucionar el problema ese fin de semana y la foto dio la vuelta a España.
Este hecho marcó un punto de inflexión en las elecciones de la corporación que se celebraron en noviembre y en las que arrasó la línea rupturista. Tras varios cabildos, estudios y dimisiones, la Junta que presidía José Antonio Fernández Cabrero convocó un cabildo extraordinario para decidir si el restaurador Pedro Manzano intervenía a la Virgen. El voto favorable de los hermanos ha permitido que la Dolorosa haya vuelto mejor que hace mucho tiempo este 8 de diciembre, cuando los macarenos se reencontraron con su madre.
“Se me ha ido la luz”. “En Rota también”. “Y en mi casa en Jaén”. Incrédulos, los mensajes de Whatsapp se multiplicaban el pasado 28 de abril a las 12:31. Se había ido la luz en toda España. Trenes bloqueados en medio de la nada, oficinas sin luz ni internet, comercios cerrados y caos en calles sin semáforos. Ese día el país volvió al pasado y en algunos municipios de la comunidad se tardaron más de 26 horas en recuperar la tensión eléctrica.
Pese a que al principio se apuntaba a un apagón generalizado en toda Europa y algún dirigente político apuntó a la posibilidad de un ataque informático, la realidad es que solo afectó a España y Portugal. En total, 55,7 millones de personas estuvieron sin electricidad durante horas. Una serie de fallos de la red eléctrica que conecta la Península con el resto del continente. Las propias eléctricas apuntan a que no se programaron las suficientes centrales que respaldaran el sistema.
“La nómina de este mes era nunca vista, para enmarcarla”, confiesa una empleada de la Junta a este periódico. Los funcionarios andaluces cierran el año con dos acuerdos históricos que permitirán que sus sueldos suban en los próximos meses. Los sindicatos han negociado tanto con la Junta de Andalucía como con el Gobierno central dos mejoras retributivas con las que esperan que los trabajadores públicos no pierdan capacidad adquisitiva y mejoren sus condiciones laborales.
En las cenas de Navidad de los funcionarios se ha celebrado más que en ocasiones anteriores. Después de 20 años de bloqueos y sin ver ningún aumento, la Junta de Andalucía ha aprobado un nuevo complemento salarial que supone un aumento gradual de la nómina según los años que llevaran trabajando en la administración, los funcionarios tendrán que pedirlo y entrará en vigor en 2026. Por su parte, el Estado subirá las nóminas de los empleados públicos un 11% de aquí a 2028 para igualarlo al IPC, son muchos los que ya han recibido el porcentaje correspondiente a 2025.
La muerte de Sandra Peña lanzó un mensaje de alerta a la sociedad española. La pequeña sevillana se quitó la vida después de sufrir acoso escolar en el colegio de las Irlandesas de Loreto. Los estudiantes andaluces han convocado huelgas y manifestaciones para que desde la administración y los centros educativos se luche contra estos problemas y no se aparten a un lado, como se hizo con Sandra.
Su caso ha servido para poner el foco sobre esta situación y ha demostrado que hay colegios que prefieren no activar el protocolo para no causar temores en la comunidad educativa. Además, la Junta de Andalucía, que desconocía los hechos, ha abierto un expediente al centro que podría suponer la pérdida del concierto. Desde Educación se han puesto en marcha una serie de iniciativas para que un caso como este no se vuelva a repetir. Así, el presidente Juanma Moreno ha propuesto que los menores de 18 años que hayan participado en casos de acoso escolar no puedan acceder a móviles ni a redes sociales.
En cada barómetro del Centra y en cada encuesta la situación es la misma: la vivienda se sitúa entre las principales preocupaciones de los andaluces. Precios desorbitados y viviendas ínfimas, esta es la foto fija del mercado inmobiliario y de alquiler en la comunidad autónoma. De hecho, el alquiler en Triana, Nervión y Los Remedios ya es más caro que en el barrio de Montmartre de París. Los precios superan ya los 1.000 euros en muchos barrios de la capital, incluso los hay donde los pisos están por encima de los 1.500.
Pese a que las promociones de vivienda de protección oficial se han multiplicado durante todo 2025, en muchos casos, estas no se han adaptado a los bolsillos de los ciudadanos. En Sevilla, algunas VPO han superado los 300.000 euros. Además, las condiciones para acceder a una vivienda protegida se han flexibilizado haciendo más difícil que aquellos que necesitan un techo puedan acceder al mismo.
Hasta cuatro días estuvieron los hospitales de Andalucía a medio gas. Los médicos de todo el país se pusieron en huelga los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre para protestar contra el Estatuto Marco que plantea imponer el Gobierno central. ¿El resultado? Citas canceladas, esperas interminables y urgencias llenas. Según los datos de la Consejería de Sanidad la movilización contó con la participación del 35,7% de los médicos andaluces.
Las reclamaciones exigen una categoría profesional diferenciada del resto de sanitarios, un Estatuto Marco propio que, como argumenta el presidente del SMA, Rafael Ojeda, "recoja las particularidades de la profesión", y un ámbito de negociación propio. Sin embargo, se centran principalmente en demandar una jornada laboral que "respete" sus derechos como trabajadores. "Tenemos jornadas obligatorias de hasta 60 o 70 horas", señala este profesional sanitario que denuncia que los médicos llevan "décadas soportando una carga laboral excesiva para sostener sobre nuestras espaldas el sistema sanitario público".
PP y PSOE, PSOE y PP. Los dos grandes partidos se han enredado en 2025 con la corrupción y el acoso a las mujeres. Paco Salazar, José Luis Ábalos, Santos Cerdán, Javier Aureliano García o José Ignacio Landaluce han copado los titulares parlamentarios de este año. Las acusaciones entre ambas formaciones y el “y tú más” ha sido una constante a ambos lados de la bancada de la Cámara autonómica.
El año ha terminado con destituciones y bajas en ambas formaciones. El caso de Almería o la mordida del puente del V Centenario han dañado la imagen de ambos partidos y han ocupado decenas de minutos de debates sobre el destino del dinero público. A esto se ha sumado un nuevo factor: el trato de los dirigentes y los responsables políticos hacia las mujeres, que le han costado el puesto y la reputación a populares y socialistas, cuyas formaciones no han sido capaces de hacer frente de forma directa a esta problemática.