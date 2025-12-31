Victoria Flores - Clara Campos

2025 se ha traducido en 12 meses de contrastes en Andalucía. Este año, nuestra comunidad autónoma ha llorado por la muerte de Sandra Peña, el incendio de la Mezquita, la restauración de la Macarena o el crecimiento del narcotráfico. Los andaluces han reivindicado sus derechos para que los funcionarios cobren más, los médicos tengan mejores condiciones laborales y la vivienda sea por fin un derecho.

El otoño andaluz estuvo marcado, sin duda, por el drama de los cribados del cáncer de mama. A esta polémica se han sumado también las acusaciones cruzadas de corrupción y acoso entre el PP y el PSOE. La comunidad se sitúa ante un año electoral y por delante queda una intensa campaña política en la que estas acusaciones se espera que se multipliquen.

Pese a todo, los andaluces también hemos tenido tiempo de aplaudir y celebrar, sobre todo en materia económica. La comunidad autónoma ha vivido, después de casi 25 años la reapertura de la mina de Aznalcóllar, un reclamo histórico de los vecinos de un pueblo que dependen del sector. Además, también sde ha inaugurado este año en Carmona la primera fábrica de jets privados en España de la mano de Pilatus.