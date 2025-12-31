Kiritimati, el primer lugar del planeta en celebrar el Año Nuevo 2026

La isla de Kiritimati, en la nación insular de Kiribati, se ha convertido un año más en el primer territorio del planeta en dar la bienvenida al 2026, junto a otros enclaves del Pacífico sur como Samoa y Tonga, gracias a unos husos horarios que se adelantan más de medio día respecto a la hora media de Greenwich (GMT).

El primer amanecer del año

Cuando los 7.000 habitantes de Kiritimati llegaron al 1 de enero, la hora GMT marcaba las 10.00 del 31 de diciembre.

El aventajado huso horario en Oceanía hizo, como cada año, que el territorio neozelandés de las Islas Chatham fuese el segundo en despedir el 2025.

Oceanía entra en el nuevo año

Luego, a las 11.00 GMT, el Año Nuevo empezó a correr en las recónditas islas de Samoa y Tonga, así como en la neozelandesa región de Auckland, que van una hora por delante de la turística Fiyi.

En Australia, se espera que miles de personas se aglomeren para contemplar los fuegos pirotécnicos en la bahía de Sídney, autoproclamada “capital mundial de Año Nuevo”, la primera gran ciudad del mundo que recibirá el 2026 a las 13.00 GMT.

Celebraciones marcadas por la seguridad

Este año, los actos en Sídney están marcados por el atentado terrorista del pasado 14 de diciembre, cuando dos hombres abrieron fuego contra una multitud que celebraba una festividad judía en la turística playa de Bondi, matando a 15 personas.

Las celebraciones fueron suspendidas en ese enclave, que sigue tomado por las autoridades mientras continúan las investigaciones.

El turno del resto del mundo

Conforme avancen las horas, Rusia será el primer país de Europa en recibir el 2025, a las 21.00 GMT del miércoles, mientras que en América las celebraciones empezarán en países como Argentina y Chile, y terminarán en islas de Estados Unidos, entre ellas el archipiélago de Hawái.