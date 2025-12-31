El YouTube para tranquilizar a las mascotas ante la pirotecnia de Nochevieja

Con la llegada de las celebraciones de Fin de Año, los fuegos artificiales vuelven a ser protagonistas en muchas ciudades. Sin embargo, lo que para muchas personas es motivo de celebración, para los perros puede convertirse en una experiencia angustiosa.

Los espectáculos pirotécnicos suelen provocar miedo y estrés en muchos animales de compañía, que no están preparados para enfrentarse a ruidos intensos, repentinos e imprevisibles. Los expertos recuerdan que los perros tienen un sentido del oído mucho más desarrollado que el humano, lo que amplifica el impacto de las explosiones y los sonidos fuertes.

Por muy acostumbrados que estén a la convivencia con las personas, los perros no distinguen entre un ruido controlado y uno que represente una amenaza real. Por eso, durante las noches con fuegos artificiales, es habitual que se muestren nerviosos, busquen refugio o reaccionen de forma descontrolada ante lo que perciben como un riesgo para su seguridad.

Ante esta situación, YouTube se ha convertido en una herramienta útil para muchos cuidadores, gracias a la existencia de canales especializados en sonidos y música pensados para relajar a las mascotas.

Entre los más populares se encuentra Relax My Dog y su versión para gatos, que cuentan con vídeos de larga duración y emisiones continuas durante todo el día y para quienes prefieren sonidos naturales, Calm Your Dog ofrece grabaciones de lluvia, viento y otros ambientes sonoros, integrados con frecuencias diseñadas para favorecer la calma y el bienestar de los perros.

Especialistas recomiendan, además, minimizar la exposición de las mascotas a la pirotecnia, manteniéndolas en espacios cerrados y tranquilos durante los momentos de mayor ruido, con el objetivo de reducir el impacto del estrés en estas fechas señaladas.