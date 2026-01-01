Cupón Extra de Navidad de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 1 de enero de 2026

El sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, que se ha celebrado este jueves 1 de enero, ya tiene números ganadores. El número 66287 ha resultado agraciado con el primer premio, dotado con 400.000 euros, mientras que los números 61688 y 76735 han sido los correspondientes al primer y segundo premio adicional, respectivamente.

Millonarios en Andalucía

El sorteo Extra de Navidad de la ONCE ha repartido en el primer día de este año 2026 un total de 4,4 millones de euros en La Línea de la Concepción (Cádiz), además de un cupón premiado con 400.000 euros en Málaga.

La localidad andaluza más afortunada ha resultado la gaditana de La Línea de la Concepción, donde Daniel Losada vendió once cupones de primera categoría premiados con 400.000 euros cada uno en la esquina de la calle Carboneros con Doctor Villar, en pleno centro de La Línea, según ha informado la ONCE en un comunicado difundido este 1 de enero.

En Málaga, Juan Carlos Collado ha vendido otro cupón de primera categoría agraciado con 400.000 euros en la localidad de Cártama.

En total, este primer sorteo del año de la ONCE ha repartido más de 25 millones de euros en premios mayores principalmente entre Andalucía, Cataluña, País Vasco y la Comunidad Valenciana.

Número ganador del primer premio

El primer premio del Cupón Extra de Navidad de la ONCE ha recaído en el número 66287. Todos los cupones con esta combinación han sido premiados con 400.000 euros.

Además del premio mayor, el sorteo ha repartido dos importantes premios adicionales:

90 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del primer premio adicional , correspondiente al número 61688 .

a las cinco cifras del , correspondiente al número . 90 premios de 20.000 euros a las cinco cifras del segundo premio adicional, que ha sido el 76735.

A estos premios se suman más de un millón de euros distribuidos entre aproximaciones, terminaciones y reintegros.

Reparto de premios: cifras y categorías

El Cupón Extra de Navidad de la ONCE también contempla un amplio reparto de premios menores, distribuidos de la siguiente manera:

180 premios de 400 euros a las cinco cifras anterior y posterior del premio principal.

a las cinco cifras anterior y posterior del premio principal. 180 premios de 300 euros a las cinco cifras anterior y posterior del primer premio adicional.

a las cinco cifras anterior y posterior del primer premio adicional. 180 premios de 200 euros a las cinco cifras anterior y posterior del segundo premio adicional.

a las cinco cifras anterior y posterior del segundo premio adicional. 13.500 premios de 100 euros a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

a las cinco cifras de los terceros premios adicionales. 810 premios de 500 euros a las cuatro últimas cifras del premio principal.

a las cuatro últimas cifras del premio principal. 8.100 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del premio principal.

a las tres últimas cifras del premio principal. 8.910 premios de 50 euros a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional. 81.000 premios de 20 euros a las dos últimas cifras del premio principal y de los premios adicionales.

a las dos últimas cifras del premio principal y de los premios adicionales. 810.000 premios de 10 euros al reintegro, correspondiente a la última cifra del premio principal, señalada con la letra R en el reverso del cupón.

Dónde se pueden cobrar los premios

Como ocurre con todos los sorteos de Juegos ONCE, los premios de estas loterías sociales, seguras y responsables pueden cobrarse a partir del día siguiente al sorteo. En función de la cuantía, los agraciados podrán hacerlo:

A través de la persona vendedora de la ONCE .

. En la agencia ONCE más cercana .

. En las entidades bancarias autorizadas que se indiquen.

El Cupón Extra de Navidad vuelve así a cumplir su objetivo de repartir ilusión y apoyo social en unas fechas especialmente señaladas.