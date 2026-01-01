Sevilla, con 537, la provincia con más incidencias atendidas por el 112 entre Nochevieja y el inicio del año

El 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta que dirige Antonio Sanz, ha coordinado 537 emergencias en la provincia de Sevilla durante la Nochevieja y las primeras horas de este Año Nuevo 2026; en concreto, desde las 15,00 horas de este pasado miércoles, 31 de diciembre, a las 6,00 horas de la mañana de este jueves, 1 de enero.

Se trata de un 4,47% más que el año pasado, cuando fueron 514 las incidencias gestionadas, según ha detallado en una nota el 112, que ha informado de que Sevilla ha sido así la provincia andaluza con un mayor número de incidencias registradas en dicho periodo de tiempo, a la vez que ha valorado la "confianza" de la ciudadanía en este servicio para coordinar situaciones de urgencia y emergencia.

Los avisos más numerosos al teléfono 112 han sido los relacionados con asistencias sanitarias (226) y los relativos a casos de seguridad ciudadana (120), seguidos de los incendios (68), las incidencias de tráfico (36), las relacionadas con animales (20) y los accidentes de circulación (15).

El resto de emergencias coordinadas se han debido a solicitudes de servicios sociales, rescates y salvamentos y anomalías en servicios básicos, entre otros.

Por provincias

De esta manera, por provincias, y por detrás de Sevilla, se han situado en número de incidentes atendidos por el 112 las de Málaga (507), Cádiz (266) y Granada (258), mientras que con un menor número de emergencias coordinadas se encuentran Almería (149), Córdoba (143), Huelva (141) y Jaén (140).

En el recuento por capitales de provincia, de nuevo Sevilla es la que ha acumulado más avisos al 112 con 260. A la capital hispalense le siguen Málaga (182), Granada (78), Córdoba (77), Huelva (42), Almería (35), Cádiz (26) y Jaén (22).

La franja horaria con más actividad en las salas del 112 ha sido la comprendida entre las 0,00 y la 1,00 horas, cuando se han llegado a coordinar 190 emergencias.

Teléfono único europeo

Este jueves, 1 de enero, se cumple un año de la puesta en marcha de la Agencia de Emergencias de Andalucía, la más grande de España en medios, recursos y capacidades y en la que se integra el 112, un servicio público, gratuito y multilingüe.

Desde este propio servicio recuerdan que la ciudadanía puede recurrir al teléfono único ante una emergencia en materia sanitaria, de extinción de incendios y salvamento, seguridad ciudadana y protección civil.

Con una sola llamada a este número gratuito y fácil de recordar vigente en todo el territorio europeo, se puede acceder a las ayudas necesarias ante cualquier situación de urgencia y emergencia las 24 horas del día los 365 días del año.

Se trata de un servicio de atención multilingüe que ofrece atención a los usuarios en inglés, francés, alemán, árabe y ucraniano además de en español.

De esta forma, "garantiza la cobertura de todas las situaciones de emergencia que se produzcan en Andalucía independientemente de la procedencia o idioma de la persona que solicite la asistencia", según destacan desde el propio servicio 112.