El primer premio de la Lotería Nacional cae en Sevilla, Granada y Cádiz

El primer premio de la Lotería Nacional celebrado este jueves, 1 de enero de 2026, dotado con 300.000 euros al número, ha repartido la suerte por buena parte del país al corresponder al número 41.808, consignado en distintos puntos de Andalucía —entre ellos Cádiz, Granada y Sevilla— así como en otras provincias españolas.

El primer premio, muy repartido en Andalucía

En concreto, y según la información de Loterías y Apuestas del Estado consultada por Europa Press, este primer premio se ha vendido en el despacho receptor número 21.560 de Conil de la Frontera (Cádiz), ubicado en la Venta Casa de Postas, s/n, así como en el número 36.180 de Gabia Grande (Granada) —ubicado en la calle Real de Málaga, 8—, y en el número 37.045 de Granada capital, un despacho receptor situado en la calle Periodista Eugenio Selles, s/n.

Asimismo, todavía en Andalucía, se han consignado décimos del primer premio de la Lotería Nacional en dos despachos receptores de la provincia de Sevilla —el número 71.665 de Gines, en la calle Juan de Dios de Soto, 25, y el número 71.340 de Villanueva del Ariscal, ubicado en la Plaza de España, 4—, además de en la administración número 4 de Morón de la Frontera, situada en la Avenida de la Asunción, número 4.

Premios repartidos también fuera de Andalucía

Además, fuera de Andalucía, el primer premio del sorteo de la Lotería Nacional del primer día del año se ha consignado también en las provincias de Albacete, Alicante, Badajoz, Barcelona, Cáceres, Castellón, La Coruña, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Navarra, Toledo y Valencia, ampliando así el reparto de la suerte a nivel nacional.

Segundo premio y reintegros del sorteo

El segundo premio, que ha correspondido al número 64.748 y que está dotado con 60.000 euros al número, ha tocado íntegramente en Alfafar (Valencia). Por su parte, los reintegros de este sorteo de la Lotería Nacional han sido para los números 8, 7 y 3.