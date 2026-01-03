Alba Silva y Sergio Rico anuncian que serán padres de su segundo hijo

Alba Silva y Sergio Rico amplían la familia con una noticia muy especial. La influencer ha anunciado en Instagram que está embarazada de su segundo hijo con el futbolista sevillano, apenas unos meses después de convertirse en padres de su primera niña, Carla. El anuncio llega en un momento de estabilidad y calma para la pareja, tras el largo proceso de recuperación de Rico después del grave accidente en El Rocío en 2023.

Un anuncio cargado de simbolismo

En la imagen que ha compartido Alba se ve a su hija, todavía bebé, sobre una manta gris, con las manos apoyadas junto a una ecografía en blanco y negro, una forma muy simbólica de presentarla como futura hermana mayor. Junto a la foto, la sevillana escribe: "Cuando pensábamos que no nos cabía más amor, llegas tú y lo multiplicas, bebé... tu familia te espera impaciente, gracias por elegirnos. Ya te amamos", acompañado de corazones rojos y el hashtag #familiadecuatro.

Embarazo de 13 semanas

La modelo y creadora de contenido también incluye la etiqueta #13weekspregnant, lo que confirma que se encuentra en torno a las 13 semanas de gestación, es decir, cerca de los tres meses, ya en la recta final del primer trimestre. Con estas fechas, el nacimiento del bebé estaría previsto para comienzos de otoño, siguiendo un calendario similar al de Carla, que vino al mundo el 24 de septiembre de 2024.

Un proyecto familiar consolidado

Carla, la primogénita del matrimonio, fue presentada entonces por sus padres como "la luz de nuestras vidas", un mensaje cargado de simbolismo tras todo lo vivido con el accidente del guardameta. Ahora, esa luz se multiplica con la llegada de un segundo bebé, que convertirá a la pequeña en hermana mayor antes de cumplir su segundo cumpleaños y consolida el proyecto familiar de la pareja.