¿Por qué este año duran tanto los resfriados?

Aunque no hay datos que demuestren que los catarros o resfriados de este año duren más que otros inviernos, esta sí es la percepción que tienen muchos médicos de familia y pediatras. Otros, sin embargo, matizan que no es que haya síntomas más prolongados, sino que hay varios virus circulando que van encadenando infecciones diferentes.

"La gente comenta que tiene más síntomas prolongados, aunque no es algo que podamos objetivar", dice el epidemiólogo Antoni Trilla, jefe de Medicina Preventiva del Hospital Clínic de Barcelona. Según él, no hay una explicación "clara y única" de por qué ocurre esto, aunque cree que una "posible" razón es que este invierno hay una "alta circulación" de virus de resfriados, es decir, de virus que no son el covid-19, como los dos años atrás.

"Venimos de dos o tres años que hemos estado más protegidos, más aislados, usando mascarillas, y este año hemos tenido más contacto con estos virus. Eso hace que nuestro entrenamiento inmunitario se haya deteriorado. No es que hayamos perdido la inmunidad, es que no estamos entrenados", señala Trilla.

Este epidemiólogo recuerda que la ausencia de las restricciones que marcaron los años anteriores (sobre todo la mascarilla, que deja de ser obligatoria mañana en el transporte público) ha hecho más frecuentes los contagios, "y eso hace que la gente tenga más síntomas y se reinfecte".

También Jordi Mestres Lucero, médico de familia y vocal de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària (Camfic), tiene la percepción de que los refriados "duran más días" que otros años. "Vemos que los síntomas se alargan más, pero no son más graves", explica Mestres. Por ejemplo, la tos o la congestión "duran más", unos "10 días aproximadamente", pero no es nada "exagerado".

Este médico de cabecera señala "varias hipótesis". "Llevamos varios inviernos en que ha habido una mayor exposición al covid y hubo este desplazamiento de otros virus. Ahora, nuestro sistema inmunitario se está reactivando, se está poniendo al día", cuenta Mestres. De alguna manera, el sistema inmunitario está haciendo "como un reset".

Varios virus circulando

Sin embargo, Toni Soriano, médico de la Unitat de Patologia Infecciosa i Immunodefiències de Pediatria del Hospital Vall d'Hebron, asegura que no es que los catarros estén siendo más largos, sino que "hay más virus circulando a la vez", lo que puede dar la impresión de que los cuadros virales se alargan más.

Por ejemplo, ahora en Catalunya está habiendo mucha gripe B, pero a finales de año hubo mucha gripe A y previamente, mucho virus sincitial respiratorio (VRS, el responsable de la bronquiolitis). "Van apareciendo diferentes olas epidémicas de diferentes virus, y eso da la sensación de que los resfriados no se acaban nunca, pero es porque vamos enganchando diferentes virus", explica este pediatra. Soriano no descarta que haya un pico de gripe B como el que hubo hace semanas de gripe A.

Subida de la gripe

En Catalunya, la gripe vuelve a ascender de forma clara, mientras que el covid sigue en niveles bajos, con un descenso de los ingresados y un mínimo histórico de críticos en la uci desde el inicio de la pandemia: siete pacientes. La incidencia del conjunto de las infecciones respiratorias agudas (IRA) muestra una nueva tendencia ascendente en Catalunya, con 60.014 casos registrados en la semana del 30 de enero al 5 de febrero, según el Sistema de Información para la Vigilancia de Infecciones en Catalunya (Sivic).

Los diagnósticos de gripe son 7.090 esta última semana, frente a los 4.257 de la anterior, y la incidencia estimada pasa de 137 a 226 casos por cada 100.000 habitantes, lo que indica un posible nuevo inicio de pico epidémico (que sería el segundo de la temporada),

También aumenta el covid aunque en niveles mucho más bajos: en la atención primaria los diagnósticos crecen de 1.189 a 1.396 positivos y la incidencia estimada pasa de 28 a 34 casos por cada 100.000 habitantes.

En las muestras del sistema centinela, el SARS-CoV-2 es el menos presente (4,4%), mientras que lideran la gripe (29,1%) y el rinovirus (22,3%).

En los hospitales, descienden ligeramente los ingresados con covid, de 383 a 356, mientras que en la última semana las ucis han registrado dos mínimos históricos desde que empezó la pandemia: el pasado día 4 de febrero eran solo 7 los críticos por esta enfermedad y al día siguiente pasaron a 8.

Hasta el presente, la cifra más baja de pacientes en la uci por covid era de 9 y se había registrado en algunos días del pasado septiembre. En la última semana, han fallecido 24 personas por covid, frente a las 38 de la semana anterior.