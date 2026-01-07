El embalse de Guadarranque inicia un desembalse controlado tras las lluvias de la borrasca Francis

El embalse de Guadarranque, situado en el término municipal de Castellar de la Frontera (Cádiz), ha comenzado a las 07:00 horas de este miércoles 7 de enero de 2026 un desembalse controlado de agua para aliviar su capacidad, que ha rozado el 100% tras las intensas lluvias registradas el pasado domingo 4 de enero por el paso de la borrasca Francis por la zona.

Desde el servicio de emergencias 112 Andalucía se ha pedido a los vecinos de la zona que no transiten por las áreas próximas al embalse para prevenir riesgos ante posibles inundaciones que puedan producirse en algunos puntos como consecuencia de este desembalse.

Objetivo del desembalse y caudal liberado

Álvaro Real, director general de Infraestructuras del Agua de la Junta de Andalucía, ha explicado a los medios que el objetivo de este desembalse es "recuperar aproximadamente un 10% del volumen del embalse como volumen de resguardo", y que se está aliviando agua con un caudal de desagüe de unos 30 metros cúbicos por segundo.

Esta actuación, como ha informado Real, se va a llevar a cabo "durante las próximas 48 ó 72 horas de forma controlada" y "teniendo en cuenta las condiciones de la marea", de forma que "en ningún momento se pueda producir ninguna afección a las poblaciones que se encuentran aguas abajo de la presa".

El consejero de Emergencias, Antonio Sanz, supervisa la situación de la presa y el río Guadarranque que obligó a desalojar 470 viviendas en San Roque y Los Barrios / JUNTA DE ANDALUCÍA / Europa Press

Cierre del sendero de la mariposa monarca

A este respecto, el Ayuntamiento de Castellar ha informado también del cierre temporal al público del sendero de la mariposa monarca, que discurre por zonas cercanas a este pantano, mientras se produce esta acción preventiva.

Según datos de la Junta de Andalucía, el embalse de Guadarranque está al 100% de su capacidad, con 83,15 hectómetros cúbicos, por lo que se ha decidido tomar esta medida preventiva para evitar un posible desborde de agua en caso de que llegasen nuevas lluvias que aportasen más caudal a esta infraestructura hídrica.

Desembalse del Guadarranque tras la borrasca Francis / El Correo

Impacto de la borrasca 'Francis' en el Campo de Gibraltar

El paso de la borrasca Francis el pasado domingo dejó unas precipitaciones muy intensas e históricas, que en algunos puntos del Campo de Gibraltar alcanzaron los 280 litros por metro cuadrado, como en el caso de Jimena de la Frontera, ha recordado el director general de Infraestructuras del Agua. Estas lluvias han supuesto que haya llegado al embalse de Guadarranque, "en tan solo un día", en torno a 23 hectómetros cúbicos, un volumen de agua que "permite el abastecimiento de todo el Campo de Gibraltar durante cinco meses".

Sobre la situación de los embalses de la cuenca Guadalete-Barbate en la provincia, se encuentran al 52%, con un volumen de 946,36 hectómetros cúbicos, algo menos del doble de lo que tenían estos pantanos en enero de 2025, cuando contaban con 518,32 hm³.