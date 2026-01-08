Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Borrasca GorettiGasolinera AlcosaLesión Amrabat BetisTraslado MercasevillaCesta El PaisanoFecha Betis-Elche
Iker Casillas rompe su silencio sobre el estado de Sara Carbonero tras su ingreso de urgencia en Lanzarote

La periodista tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba de unos días de descanso en la isla de La Graciosa

Iker Casillas

Iker Casillas / EUROPA PRESS

El Correo

El Correo

La preocupación en torno a Sara Carbonero comenzó el pasado 2 de enero, cuando la periodista tuvo que ser ingresada de urgencia en un hospital de Lanzarote tras sufrir una fuerte indisposición mientras disfrutaba de unos días de descanso en la isla de La Graciosa. La información fue adelantada en primicia por la revista Semana el pasado 5 de enero.

Carbonero se encontraba en Canarias junto a su pareja, José Luis Cabrera, y un grupo de amigos, entre los que estaba la presentadora de Informativos Mediaset Isabel Jiménez, cuando su estado de salud empeoró repentinamente. Poco después trascendió que la periodista había sido intervenida quirúrgicamente de urgencia, y que los médicos llegaron a valorar su traslado a otro centro hospitalario, una opción que finalmente se descartó al considerar que el desplazamiento en helicóptero no era recomendable debido a su debilidad.

Las especulaciones no tardaron en aparecer, llegando incluso a relacionar su ingreso con el cáncer de ovario que padeció en 2019. Sin embargo, fuentes cercanas a la periodista lanzaron un mensaje tranquilizador a través de la revista ¡Hola!, asegurando que la intervención no guarda relación con su enfermedad, sino con un fuerte dolor abdominal. Según estas mismas fuentes, Sara “no está grave”, se encuentra estable y en proceso de recuperación. Aunque continúa ingresada en la UCI, está consciente y despierta.

Ahora ha sido Iker Casillas quien ha querido tranquilizar públicamente sobre el estado de la madre de sus hijos. El exfutbolista del Real Madrid ha atendido a los micrófonos de Europa Press a su salida de los juzgados, donde acudió por un asunto personal que no quiso detallar, y se ha mostrado cercano y optimista.

Está bien, está bien. No hay que preocuparse, por suerte”, ha afirmado con una sonrisa. Casillas ha explicado además que no se ha desplazado a Lanzarote porque Sara regresará pronto a Madrid tras su intervención. “En cuanto pueda viene. Han sido fechas señaladas y es más complicado, pero ya va a venir pronto”, ha señalado.

El exguardameta también ha destacado que la periodista está muy bien acompañada en la isla por su pareja, José Luis Cabrera, mientras continúa con su recuperación.

