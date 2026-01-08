Televisión
De María José Campanario a Willy Bárcenas: los famosos que se enfrentan a ‘El Desafío de Antena 3
La mujer de Jesulín de Ubrique no ha estado en el acto de presentación de 'El Desafío'
Los seguidores de ‘El Desafío’ están de enhorabuena. El exitoso talent show de Antena 3, presentado por Roberto Leal, regresa este viernes 9 de enero con el estreno de su sexta edición, una de las más esperadas hasta la fecha. El programa vuelve con un renovado elenco de celebrities dispuestas a enfrentarse a pruebas tan exigentes como espectaculares.
Entre los concursantes de esta nueva entrega destacan nombres como María José Campanario, Willy Bárcenas, Jessica Goicoechea, Eduardo Navarrete, Eva Soriano, José Yélamo, Patricia Conde y el creador de contenido Daniel Illescas, quienes competirán por convertirse en el sucesor de Gotzon Mantuliz, ganador de la pasada edición.
A poco más de 24 horas del estreno de la primera gala, el presentador, los miembros del jurado —Pilar Rubio, Juan del Val y Santiago Segura— y la mayoría de los concursantes se han reunido en Madrid para presentar ante los medios las novedades de esta nueva temporada. Retos como apnea, complejas coreografías, conducción de maquinaria pesada, tocar instrumentos musicales o bailar entre el fuego volverán a poner a prueba la resistencia física y mental de los participantes.
Ausencia en la presentación
La gran ausente del acto ha sido María José Campanario, una de las concursantes más esperadas de la edición. La mujer de Jesulín de Ubrique no ha acudido a la presentación, previsiblemente para reservar su reaparición pública de cara a su inminente visita a ‘El Hormiguero’, donde será entrevistada por Pablo Motos.
Más allá de esta ausencia, el evento ha estado marcado por el buen ambiente, las risas y la complicidad entre los concursantes presentes, que han posado ante las cámaras sin desvelar quién será la gran sorpresa de esta nueva edición de ‘El Desafío’, uno de los programas más emocionantes de la televisión actual.
