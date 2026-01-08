Los obispos españoles y el Vaticano abordan este viernes la visita del Papa a la Sagrada Familia en junio

La cúpula de la Conferencia Episcopal Española (CEE) tiene previsto reunirse este viernes en Roma con el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin, en un encuentro en el que se abordará la posibilidad de que el Papa viaje este año a España. En especial, confirman a EL PERIÓDICO fuentes conocedoras, su asistencia al gran acto de conmemoración de la Sagrada Família el próximo 10 de junio, con motivo del centenario de la muerte de Antoni Gaudí.

Según fuentes eclesiásticas, al encuentro deberían asistir el presidente y vicepresidente de la CEE, Luis Javier Argüello y José Cobo respectivamente, así como el secretario general Francisco César García Magán y el arzobispo de Barcelona, José Omella. Este último, Argüello y Cobo, de hecho, ya se encuentran en Roma porque, en estos días, han participado en el consistorio extraordinario convocado por León XIV.

La reunión sería un primer encuentro preliminar para evaluar el posible viaje, como también ha confirmado el cardenal Cobo a un pequeño grupo de periodistas, entre ellos este diario. De hecho, reunirse con la secretaría de Estado es un paso formal casi obligado en este tipo de invitaciones, según el protocolo de la Santa Sede.

El pasado abril, la Sagrada Família dio a conocer que quería invitar formalmente al Papa y en mayo se reafirmó en ello tras la elección del estadounidense Robert Francis Prevost como nuevo papa León XIV. Si él pudiera asistir al acto, la intención es trasladar la invitación a otro alto representante del Vaticano.

Cabe recordar que Francisco no llegó a viajar a España durante su papado, si bien desde Roma tomó una decisión determinante para la Sagrada Família y el resto de obras de Antoni Gaudí. Una semana antes de morir, el papa Francisco puso en marcha el proceso para declarar santo al arquitecto modernista. La eventual presencia del nuevo Papa en Barcelona en junio tiene un claro precedente: la visita de Benedicto XVI en noviembre de 2010 para consagrar el templo expiatorio 128 años después de la colocación de la primera piedra.

Urnas en el horizonte

No obstante, la cita de este viernes todavía se trataría solo de un primer acercamiento, según han precisado las mismas fuentes. Una de las razones de la prudencia es también la eventualidad de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convoque elecciones anticipadas, lo que dificultaría el desplazamiento de León XIV, ya que los papas no suelen viajar a países en periodos electorales.