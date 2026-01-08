Sorpresa en Antena 3: la sevillana Noor Ben Yessef anuncia su salida tras casi cuatro años en ‘Noticias de la Mañana’

Giro inesperado en Atresmedia. La periodista y presentadora Noor Ben Yessef ha anunciado su salida de Antena 3, una noticia que ha sorprendido a muchos espectadores habituales de Noticias de la Mañana.

La comunicadora sevillana lo ha hecho público a través de un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram, donde suma más de 120.000 seguidores. “Mañana lunes 5 de enero es mi último ‘Buenos Días’ desde las Noticias de la Mañana”, comienza el comunicado con el que Noor se despide del informativo matinal en el que ha trabajado durante casi cuatro años.

En su mensaje, la periodista hace balance de una etapa profesional que define como “un verdadero lujo”, destacando el aprendizaje acumulado y el trabajo junto a diferentes directores, editores y equipos de realización. “Los considero parte de mi familia. Siempre me han cuidado tanto…”, escribe, en referencia al equipo técnico y de redacción.

Una cara visible en los infomativos de Antena 3

Noor Ben Yessef finalizó sus estudios de Periodismo en la Universidad de Sevilla. Tras terminar la licenciatura, probó fortuna y empeñó su viaje a Madrid para unirse a la redacción de Antena 3. Un equipo en el que ha sentido el compañerismo y el cariño hasta en los momentos más intensos del día a día informativo. “Hemos sabido soportar, dar ánimos, admirar y hasta regañar, siempre con cariño y respeto”, señala.

La presentadora subraya además el crecimiento profesional experimentado en esta etapa y se muestra orgullosa del informativo que han construido de forma colectiva. El mensaje concluye con un agradecimiento especial a los espectadores que la han acompañado cada mañana: “Gracias por decirme que os tomáis el café con nosotros. Gracias por todos vuestros mensajes siempre”.

Por el momento, Noor Ben Yessef no ha desvelado cuáles serán sus próximos pasos profesionales, aunque su despedida ha generado una oleada de mensajes de apoyo y cariño en redes sociales, donde muchos seguidores le desean suerte en esta nueva etapa.