Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 9 de enero de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este viernes 9 de enero de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este viernes 9 de enero de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 01-17-19-25-41 con los soles 06 y 12.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Avisan de lluvias en Andalucía: la borrasca Goretti pone en alerta amarilla a dos provincias y llenará de nubes la región
- Una familia de Marchena se lleva la cesta de El Paisano: la entrega de la casa, dos coches y una autocaravana, entre otros premios, será este viernes
- El Ayuntamiento derriba la gasolinera de Alcosa con un fuerte despliegue policial tras las últimas protestas
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 8 de enero de 2026
- Antifraude da por terminada su investigación sobre el contrato de José Manuel Soto para el proyecto Caminos de El Rocío
- Aparece una construcción funeraria medieval con 40 tumbas en las obras del metro en la Macarena
- Un año decisivo para las líneas 2 y 3 del metro: Sevilla Este, Triana, Bellavista o Dos Hermanas conocerán sus trazados
- Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 8 de enero de 2026