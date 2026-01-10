Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de Invierno de este sábado 10 de enero de 2026

El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 10 de enero de 2026 y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 77314; el segundo premio al 46705; el tercer premio ha correspondido al 38366; los reintegros han sido los números 4, 5 y 7.

Premios del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional

El Sorteo Extraordinario de Invierno 2026, más allá del premio principal, el sorteo ofrece múltiples categorías que permiten aumentar las opciones de obtener algún galardón.

El primer premio está dotado con 150.000 euros por décimo, seguido de un segundo premio de 30.000 euros y un tercer premio de 15.000 euros. A ellos se suman los cuartos premios, con 7.500 euros por décimo, además de premios por aproximación, centenas y terminaciones, que van desde los 2.100 euros hasta los 30 euros por décimo, así como el reintegro de 15 euros, completando un reparto amplio y diversificado.

