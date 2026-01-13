Un acertante de Triana, millonario en el Euromillones

El sorteo de EuroMillones ha dejado de nuevo un premio en Sevilla. El boleto ganador de El Millón ha sido validado en la Administración de Loterías número 91 ubicada en la calle San Jacinto de Triana. El acertante podrá recoger por tanto un premio de un millón de euros.

No es la primera vez que el sorteo del Euromillón deja una importante suma en el barrio de Triana. El mayor premio fue en 2016 cuando un acertante de la otra administración de la calle San Jacinto logró un bote de 54,8 millones de euros que tardó varios días en recoger.

El resto del sorteo

El sorteo celebrado este martes 13 de enero de 2026 ha quedado sin acertantes de Primera Categoría (5 números + 2 estrellas), por lo que el premio máximo queda desierto y se genera un nuevo Eurobote.

Sí ha habido premio importante en España. Un único boleto acertante de Segunda Categoría (5 + 1), premiado con 187.049,95 euros, ha sido validado en la Administración de Loterías número 262 de Barcelona, situada en la calle Pi i Margall, 93-95.

Al no haber ganadores del premio mayor, el bote sigue creciendo y en el próximo sorteo de EuroMillones un único acertante de Primera Categoría podría ganar hasta 77 millones de euros.

En cuanto al sorteo de El Millón, el boleto ganador ha sido validado en la Administración de Loterías número 91 de Sevilla, ubicada en la calle San Jacinto, 83, con el código WZT04819.

Reparto de premios

Además del premio de Segunda Categoría, el sorteo ha dejado otros premios destacados, con seis boletos acertantes de Tercera Categoría (5 + 0) premiados con 21.858,33 euros, y 22 acertantes de Cuarta Categoría (4 + 2) que se llevan 1.856,82 euros cada uno. El resto de categorías también ha repartido miles de premios de menor cuantía entre jugadores de distintos países.

El próximo sorteo de EuroMillones se celebrará el viernes.