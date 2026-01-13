Sorteos
Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 13 de enero de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este martes 13 de enero de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este martes 13 de enero de 2026 y ha correspondido al número xxx con la serie x.
El Cupón Diario de la ONCE se puede jugar de lunes a jueves y cada cupón está disponible por tan solo 2 €. Si se logra acertar las cinco cifras completas hay premio (35.000 euros). Lo mismo ocurre si coincide con las cuatro primeras o las cuatro últimas cifras (450 euros), las tres primeras o las tres últimas cifras (25 euros), las dos primeras o las dos últimas cifras (6 euros), o incluso si coincide únicamente con la primera o última cifra (2 euros). Además, la obtención de los cinco números y serie conlleva un premio de 500.000 euros al contado.
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
- Los trabajadores de Ayesa, 'preocupados' por la venta al consorcio vasco: 'Reprochamos a la Junta su falta de proactividad
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
- Carmen Gavilán, historiadora sevillana: 'En las Atarazanas se resguardaban las galeras de la guerra