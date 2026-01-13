Sorteos
Eurojackpot de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 13 de enero de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del Eurojackpot de la ONCE de este martes 13 de enero de 2026
El Sorteo del Eurojackpot de la ONCE ha tenido lugar este martes 13 de enero de 2026 y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números x-x-x-x con los soles x y x.
El juego de Eurojackpot es un mega sorteo europeo que se comercializa simultáneamente en España y en otros 18 países del espacio económico europeo. Consiste en acertar 5 números de 50 números posibles y dos soles de entre 12 soles. Cada apuesta cuesta 2 euros.
Se celebra todos los martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofreciendo grandes botes cada semana, teniendo un bote mínimo garantizado de 10.000.000 € que crece de semana en semana en el caso de que no haya acertantes de primera categoría. Los botes se irán acumulando cada semana si no hay acertantes de primera categoría, pudiendo llegar a botes de 120.000.000 €.
La ONCE comercializa el Eurojackpot junto a Alemania, Suecia, Países Bajos, Italia, Finlandia, Croacia, Eslovenia, Noruega, Lituania, Letonia, Dinamarca, Islandia, Estonia, Hungría, Eslovaquia, República Checa, Polonia y Grecia.
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- Las lluvias llegarán a Sevilla con posibilidad de tormentas y podrían prolongarse dos días
- Los trabajadores de Ayesa, 'preocupados' por la venta al consorcio vasco: 'Reprochamos a la Junta su falta de proactividad
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- La provincia andaluza que acoge la única construcción humana del mundo que se ve desde el espacio
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
- Carmen Gavilán, historiadora sevillana: 'En las Atarazanas se resguardaban las galeras de la guerra