Inquietud por los "analfabetos financieros": solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar

Hablar de dinero tiene fama de ser incómodo, pero la educación financiera ayuda a planificar el día a día, tomar mejores decisiones, vivir acorde con las posibilidades, diferenciar entre necesidad y deseo, y detectar la presunta publicidad engañosa de cualquier gurú que promete millones de euros a golpe de clic. Según la OCU, uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 30 años ha realizado alguna inversión durante los últimos 12 meses y un 15% ha sufrido alguna estafa. Con un apartado específico sobre educación financiera, el último informe PISA alerta de que, en España, solo uno de cada cuatro alumnos de 15 años (26%) habla semanalmente con su familia sobre el presupuesto familiar.

El 17% de estudiantes de 15 años suspenden en competencia financiera, el 58% saben interpretar facturas o nóminas y solo el 25% son capaces de analizar productos financieros complejos

"No se trata tanto de abordar grandes temas económicos sino de conversar con nuestros hijos para que desarrollen espíritu crítico y sepan tomar decisiones en la vida. Estamos delante de una competencia clave para adaptarse al futuro", explica Vanesa de la Cruz, psicóloga educativa y directora de proyectos de FAD Juventud del área de educación y ciudadanía digital.

“La educación financiera te da claridad mental y te hace ser consciente de la importancia de gastar siempre menos de lo que ingresas. La regla de oro es ahorrar un 10% de tus ingresos”, subraya Amalia Guerrero, licenciada en Administración y Dirección de Empresas y autora del libro 'En casa, las cuentas claras', un manual para enseñar a los hijos a “no meter la pata con el dinero”.

La Lomloe dictamina que la competencia financiera es un saber básico pero no contempla una asignatura obligatoria, sino transversal

La OCDE consagra la competencia financiera como una destreza esencial para la vida. El organismo internacional subraya la importancia de que los jóvenes tengan un conocimiento más profundo y una mejor comprensión de los conceptos y los riesgos financieros. Los resultados de PISA apuntan que los saberes económicos de los estudiantes de 15 años son inferiores a los de los países de nuestro entorno.

La ley de Educación, Lomloe, incluye en los currículos la competencia financiera tanto en primaria como en secundaria, sin embargo, es una materia transversal y, en ESO y Bachillerato, optativa; no hay una asignatura específica obligatoria. La presencia de esta formación en el aula depende de las prioridades de cada centro educativo.

Por debajo de la OCDE

Según PISA, en España, el 17% de los estudiantes de 15 años suspenden en competencia financiera. En una escala de 1 a 5, estos alumnos están en las posiciones -1 y 1. Es decir, conocen, como mucho, algunos conceptos financieros básicos. El 58% de los chavales y chavalas están en los niveles 2 y 3 y están capacitados para realizar interpretaciones sencillas de un abanico de documentos financieros, como facturas y nóminas. El 25% restante está en las mejores posiciones de la escala (la 4 y la 5) y son capaces de analizar productos financieros complejos.

"No cometas el error de pensar que ya lo harás cuando sean adultos porque se convertirán en analfabetos financieros" — Amalia Guerrero, autora de 'En casa, las cuentas claras'

En la escuela, los términos financieros más presentes son sueldo y presupuesto. El 75% y el 70% de los estudiantes de 15 años declaran haber aprendido ambos conceptos, respectivamente, en clase. Otras expresiones presentes en el aula son empresario y préstamo bancario, todo lo contrario de lo que ocurre con otros aspectos económicos, como interés compuesto, tipo de cambio o depreciación.

En líneas generales, PISA otorga a los alumnos españoles una nota de 486 puntos, ligeramente por debajo de la puntuación media de la OCDE (498) y no detecta diferencias reseñables entre chicos y chicas, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro entorno.

Empresarios implicados

Ante esta realidad, los expertos exigen pisar el acelerador para que los conocimientos financieros aterricen en las aulas a través enfoques transversales en asignaturas como matemáticas en primaria y secundaria, como dictamina la actual ley educativa (2021), que corona la educación financiera como un saber básico.

La CNMV, el Banco de España y el Ministerio de Economía están detrás del Plan de Educación Financiera (PEF), que, además de diversas iniciativas para la población adulta, ha implantado la web finanzasparatodos.es y un programa voluntario en centros escolares para que docentes de cualquier disciplina y curso puedan trabajar de forma transversal con sus alumnos la competencia financiera en las aulas.

El asunto preocupa hasta tal punto que muchos empresarios se han implicado activamente. En Cataluña, la fundación de empresarios y empresarias FemCAT lleva 15 años con el programa 'Escuela y Empresa', dirigido a alumnos de 4º de ESO, bachillerato y ciclos formativos. "Los empresarios y las empresarias acuden a los institutos y les explican qué es una empresa, cómo se gestiona y cuál es el papel de los empresarios. En toda Catalunya, tenemos unos 200 ponentes, entre empresarios y directivos y cada año llegamos a unos 10.000 alumnos y alumnas. Es un programa que funciona muy bien", asegura Muntsa Vilalta, directora de la organización empresarial.

Educación familiar

La tarea, sin embargo, no es solo de la escuela sino de las familias, que deben inculcar a sus hijos e hijas los mandamientos financieros para que se sepan desenvolver bien en el futuro. En casa, solo uno de cada cuatro alumnos en España (26%) habla semanalmente con su familia sobre el presupuesto familiar, un porcentaje similar al de la OCDE (28%). “Todos los miembros de la familia deben conocer qué es la economía familiar e implicarse en su gestión. Para eso es importante que en casa se hable con naturalidad de dinero”, insiste la autora de 'En casa, las cuentas claras'.

Guerrero añade que los conocimientos económicos son también fundamentales para evitar ser víctimas de una estafa: chiringuitos financieros y charlatanes que ofrecer fórmulas mágicas para multiplicar ahorros. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) viene alertando desde 2023 de fraudes que se difunden a través de anuncios falsos en redes sociales que prometen grandes ganancias en Bolsa o con criptomonedas. Suelen usar un lenguaje confuso y utilizan la imagen de personas famosas en vídeos manipulados ('deepfakes').

Por todo ello la autora de 'En casa, las cuentas claras' recomienda hablar de economía a los hijos e hijas desde que son pequeños. “No cometas el error de pensar que ya lo harás cuando sean adultos porque se convertirán en analfabetos financieros”, insiste. La información es una vacuna contra las estafas. Y más, en un mundo donde abundan las falsas promesas de dinero rápido. Un actor protagoniza en la actualidad un anuncio donde anima a los jóvenes a tener un estilo de vida por todo lo alto haciendo que "tu dinero trabaje por ti". Las inversiones milagrosas en criptomonedas (con grupos que no solo tejen estafas piramidales sino que tienen comportamientos presuntamente sectarios) son otro peligro.

Con el objetivo de acompañar a las familias en este aprendizaje, FAD Juventud y BBVA acaban de presentar la campaña '¿Hablas en casa de cómo ahorrar?', un videotutorial con recursos prácticos y ejemplos cotidianos para facilitar conversaciones caseras sobre el valor del dinero, la importancia del ahorro y la planificación de gastos. "En la escuela se ha avanzado mucho y la educación financiera forma parte del currículo. Algunas editoriales, sin embargo, ofrecen enfoques muy teóricos y se echa de menos aspectos más prácticos y también el abordaje de los derechos de los consumidores y los riesgos financieros de determinados productos", subraya la coordinadora de proyectos de FAD Juventud.

De la Cruz insta a las familias a hablar con sinceridad y con un lenguaje adaptado a la edad de los hijos sobre el presupuesto familiar, los ingresos y los gastos. "Hay que inculcarles el pensamiento crítico para que no se crean todo lo ven en redes sociales. Y recalcarles la idea de que si se animan con un producto financiero complejo, lo mejor es que tengan asesoramiento bancario", concluye.