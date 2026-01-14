Un solo sorteo y 815.000 euros: la ONCE desata la alegría en Chiclana
El Cupón Diario de la ONCE deja su premio mayor de 500.000 euros y nueve cupones de 35.000 euros en Chiclana de la Frontera, repartidos por el vendedor Óscar Izquierdo
El sorteo de la ONCE de este martes 13 de enero ha llevado la mayor fortuna a Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde el vendedor Óscar Izquierdo repartió el premio máximo del Cupón Diario, con 500.000 euros a una serie completa, además de nueve cupones premiados con 35.000 euros, alcanzando un total de 815.000 euros en premios en la localidad gaditana.
Un vendedor con suerte en Chiclana
Izquierdo es vendedor de la ONCE desde 2023 y hoy se muestra feliz por haber repartido 815.000 euros entre sus vecinos en la barriada de Carbonero de la localidad gaditana. Es su tercer gran premio después de haber dado 200.000 euros un sábado y 70.000 euros un lunes. “Empiezo bien el año -comenta nada más saber que había vuelto a dar fortuna en su pueblo-. Me alegro sobre todo por la gente, es una alegría contagiosa, yo creo que Chiclana es uno de los pueblos donde más premios se da, tiene mucha suerte con la ONCE”, dice orgulloso.
El sorteo de la ONCE de ayer estaba dedicado al damasquinado toledano y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad almeriense de Vícar y el resto de los premios los ha repartido entre Asturias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.
El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.
- Aprobados los nuevos complementos para funcionarios de Andalucía: el salario podrá subir hasta 15.000 euros
- El Ayuntamiento de Sevilla pierde más de 880.000 euros en ayudas para familias vulnerables
- Los grandes hallazgos arqueológicos en el subsuelo de Sevilla que precedieron a los de las obras del metro
- El mercado inmobiliario de Sevilla, la 'excepción' nacional: las viviendas en construcción duplican a los nuevos hogares
- El bar de Sevilla que lleva medio siglo sirviendo las mejores tapas caseras y sus famosas codornices fritas: salió en 'The New York Times'
- Los trabajadores de Ayesa, 'preocupados' por la venta al consorcio vasco: 'Reprochamos a la Junta su falta de proactividad
- Un muerto y un herido grave tras una colisión entre dos coches en San Juan de Aznalfarache
- Las casas en primerísima línea de playa en Matalascañas en peligro tras el temporal: 'Se van a caer seguro, la pregunta es cuándo