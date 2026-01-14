Un solo sorteo y 815.000 euros: la ONCE desata la alegría en Chiclana

El sorteo de la ONCE de este martes 13 de enero ha llevado la mayor fortuna a Chiclana de la Frontera (Cádiz), donde el vendedor Óscar Izquierdo repartió el premio máximo del Cupón Diario, con 500.000 euros a una serie completa, además de nueve cupones premiados con 35.000 euros, alcanzando un total de 815.000 euros en premios en la localidad gaditana.

Un vendedor con suerte en Chiclana

Izquierdo es vendedor de la ONCE desde 2023 y hoy se muestra feliz por haber repartido 815.000 euros entre sus vecinos en la barriada de Carbonero de la localidad gaditana. Es su tercer gran premio después de haber dado 200.000 euros un sábado y 70.000 euros un lunes. “Empiezo bien el año -comenta nada más saber que había vuelto a dar fortuna en su pueblo-. Me alegro sobre todo por la gente, es una alegría contagiosa, yo creo que Chiclana es uno de los pueblos donde más premios se da, tiene mucha suerte con la ONCE”, dice orgulloso.

El vendedor Óscar Izquierdo. / El Correo

El sorteo de la ONCE de ayer estaba dedicado al damasquinado toledano y ha dejado otro cupón premiado con 35.000 euros en la localidad almeriense de Vícar y el resto de los premios los ha repartido entre Asturias, Castilla la Mancha, Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.