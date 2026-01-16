Caída global de X con grandes incidencias en España y Estados Unidos
Usuarios de X reportaron problemas en la aplicación móvil y la versión web de la plataforma, evidenciando una nueva incidencia que se suma a la del pasado martes
La red social X, anteriormente conocida como Twitter, ha sufrido este jueves una caída generalizada del servicio que ha afectado a varios países, entre ellos España, Estados Unidos y Colombia, alrededor de las 16.00 horas (15.00 GMT), por causas aún desconocidas y apenas unos días después de que la plataforma registrara otra incidencia similar, lo que supone la segunda caída en menos de una semana.
Los usuarios de la red social X han comunicado a la página Downdetector problemas con el servicio tanto en la aplicación móvil como en su versión web, según los reportes remitidos al sitio, que registra más de 4.000 informes en España sobre las 16.20 horas.
Mensajes de error al acceder a la plataforma
Al acceder a la red social e intentar recargar la página, X asegura que "los posts no se están cargando en este momento" y pide intentarlo de nuevo, aunque no funciona.
A las 16.20 horas, más de 50.000 usuarios estadounidenses habían reportado problemas a la página Downdetector, mientras que unos 600 colombianos habían detectado los mismos fallos.
La caída también afecta a Grok, el chatbot de xAI
Esta incidencia también se ha detectado en Grok, el chatbot de inteligencia artificial generativa desarrollado por xAI, en el que usuarios españoles, estadounidenses y de distintos países de Latinoamérica reportan que ha dejado de funcionar con normalidad.
Esta es la segunda incidencia en menos de una semana, pues este martes la red social X también estuvo alrededor de una hora caída a nivel global.
