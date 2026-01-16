La familia de Julio Iglesias responde al comunicado del cantante: de Miranda Rijnsburger a Chabeli, Julio José y Enrique

Poco después de que Julio Iglesiashaya difundido este viernes un comunicado en su cuenta de Instagram negando rotundamente las acusaciones de agresión sexual y maltrato que han lanzado contra él dos extrabajadoras de sus residencias de Punta Cana y Bahamas en 2021, a través de un investigación publicada por elDiario.es y Univisión, su mujer, Miranda Rijnsburger, ha roto su silencio para mostrarle su apoyo firme e inquebrantable.

"A tu lado siempre", ha escrito la modelo neerlandesa, de 60 años, antes de que el cantante, de 82, desactivara los comentarios de la publicación y respondiera con un corazón rojo al mensaje de su esposa (que también acompañó su texto con un emoticono de corazón).

El cantante ha respondido con esta nota pública a las acusaciones que estas extrabajadoras denunciaron en la Audiencia Nacional el pasado 5 de enero, tras contratar a uno de los abogados penalistas más prestigiosos de nuestro país para defenderse, José Antonio Choclán [ha llevado a rostros tan mediáticos como Corinna Larsen, Cristiano Ronaldo, o Víctor de Aldama].

"Tanta maldad"

"Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza. Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas", ha compartido en sus redes esta madrugada.

Con estas leales palabras, Miranda deja clara su apoyo incondicional al padre de sus cinco hijos en estos durísimos momentos frente a las acusaciones de vejaciones, acoso y agresión que pesan sobre su marido. Julio y Miranda se conocieron en 1991 y llevan casados 35 años. Aunque no viven todo el año bajo el mismo techo, son padres de cinco hijos: Miguel (28), Rodrigo (26), las gemelas Victoria y Cristina (24), y Guillermo (18).

Julio Iglesias, a su vez, es padre de Chabeli (54), Julio José (52) y Enrique Iglesias (50), fruto de su relación con su primera mujer, Isabel Preysler.

"Escandalizados"

Precisamente, de sus hijos mayores también han trascendido las primeras reacciones, a pesar de que Julio Iglesias ha pedido a su esposa y a sus 8 hijos que mantengan silencio y se habría puesto en contacto con ellos para explicar su versión. El periodista Antonio Rossi ha revelado en el programa de Telecinco 'Vamos a ver' cómo se han tomado lo ocurrido Chabeli, Julio José y Enrique. "Los hermanos han hablado y estaban todos escandalizados. Estaban todos apoyando a su padre, pero las consecuencias pueden ser tremendas en EEUU", ha asegurado el colaborador.

Un día antes, Cristina, una de las hijas de Julio y Miranda, fue la primera en hacer un pequeño movimiento para blindarse ante el escándalo: desactivó los comentarios en el único post de su perfil de Instagram (donde cuenta con 154.000 seguidores) protagonizado por su padre con un carrusel de imágenes de ambos para homenajear y felicitar públicamente al cantante en el verano de 2021.

Aunque no es hija del cantante, pero sí de Isabel Preysler, y mantiene un trato cercano con el cantante, Tamara Falcó (44) ha explicado en 'El hormiguero' su opinión ante la demanda contra el 'tío Julio'. "Para mí, primero es tío y después están mis hermanos, que es su padre. De de cualquiera de las formas es gravísimo, tristísimo y estamos esperando que la justicia llegue al final del asunto y que tío Julio en la medida de lo posible salga ileso de todo esto", ha indicado visiblemente afectada.