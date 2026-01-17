Preocupación por la salud de Bertín Osborne tras cancelar su pregón en Alcobendas
El presentador pospone su participación en las fiestas de la Virgen de la Paz y el Ayuntamiento fija una nueva fecha.
El Correo
La cancelación de uno de sus compromisos públicos ha hecho saltar las alarmas en torno al estado de salud de Bertín Osborne. El cantante y presentador de televisión no podrá finalmente ejercer como pregonero de las fiestas de la Virgen de la Paz en Alcobendas, tal y como estaba previsto para este domingo.
Ha sido el propio Ayuntamiento de Alcobendas el que ha informado del cambio a través de un comunicado difundido en redes sociales. En él, el Consistorio explica que, “por motivos de salud del cantante, Bertín Osborne no podrá acudir este domingo”, aunque aclara que su participación no queda cancelada definitivamente.
La nueva fecha del pregón
Según la información facilitada, el pregón se aplaza al próximo jueves 22, cuando Bertín Osborne sí tiene previsto acompañar a los vecinos de Alcobendas. La nueva fecha queda fijada para las 18:00 horas, manteniéndose así el acto dentro del programa de las fiestas patronales.
Por el momento, Bertín Osborne no se ha pronunciado públicamente sobre las razones concretas que han motivado el aplazamiento de su aparición, anunciada con apenas dos días de antelación. Tampoco se han ofrecido más detalles sobre su estado de salud.
A la espera de una posible aclaración por parte del propio artista, el Ayuntamiento ha agradecido la comprensión de los vecinos y ha confirmado que el pregón se celebrará finalmente en la nueva fecha prevista.
