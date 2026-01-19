Un reportaje de Prensa Ibérica

El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España.

EL LUGAR DEL DESCARRILAMIENTO

Las causas se están investigando y dejan muchas incógnitas a resolver por lo "extremadamente extraño" que ha resultado, según palabras del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Y es que el accidente se produjo en una larga recta con los dos trenes circulando dentro de los límites de velocidad establecidos y con un trazado e infraestructura que, aunque es el más antiguo de la alta velocidad española, estrenado en 1992 con motivo de la Expo de Sevilla, en términos ferroviarios se considera muy reciente y afronta actualmente una renovación que está previsto finalizar a lo largo de este 2026.

La pregunta que se hacen los técnicos, víctimas y la ciudadanía es la de ¿cómo ha podido suceder?