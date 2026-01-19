El Correo de Andalucía

Así ha sido el accidente de tren en Córdoba

Las claves del descarrilamiento del Iryo y el Alvia en Adamuz

El impacto entre un tren de Iryo y un Alvia de RENFE a la altura de Adamuz (Córdoba) ha dejado un saldo de al menos 40 fallecidos y más de 150 heridos de distinta consideración en el que se ha convertido en el accidente más grave en los casi 34 años desde que se puso en marcha la red de alta velocidad en España.

EL LUGAR DEL DESCARRILAMIENTO

Las causas se están investigando y dejan muchas incógnitas a resolver por lo "extremadamente extraño" que ha resultado, según palabras del Ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente.

Y es que el accidente se produjo en una larga recta con los dos trenes circulando dentro de los límites de velocidad establecidos y con un trazado e infraestructura que, aunque es el más antiguo de la alta velocidad española, estrenado en 1992 con motivo de la Expo de Sevilla, en términos ferroviarios se considera muy reciente y afronta actualmente una renovación que está previsto finalizar a lo largo de este 2026.

La pregunta que se hacen los técnicos, víctimas y la ciudadanía es la de ¿cómo ha podido suceder?

El siniestro

El accidente se produjo a las 19.45 del pasado domingo en una larga recta a las afueras de la localidad cordobesa de Amaduz en el trazado de la red de alta velocidad que une Madrid con varias de las principales localidades andaluzas como son Málaga, Sevilla, Granada y Huelva. En esta recta, que incluye un cambio de vías y un edificio técnico del AVE, la velocidad está limitada a 250 km/h.

El tren Iryo 6189 de la compañía italiana de alta velocidad que opera en España, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, circulaba por ese tramo de la vía de alta velocidad a 210 km/h. Por su parte, en ese mismo momento circulaba otro tren, el Alvia 2384 operado por de Renfe, que transportaba a 187 pasajeros, con destino a Huelva a una velocidad de 200 km/h.

A la altura del cambio de vías el Iryo, que circulaba por la vía 1, descarriló sus dos últimos vagones e invadió la vía contigua por donde circulaba el Alvia en sentido contrario. 20 segundos después, la cabeza del Alvia colisiona con el tren de la compañía italiana.

A varios centros de metros del lugar del impacto se acabó desplazando el tren Alvia cuyos dos primeros coches cayeron por un terraplén de 4 metros aledaño a la vía. El tren Iryo acabó desplazándose también unos 200 metros para acabar parado cerca del túnel que hay previo a la estación de Adamuz.

Los trenes

Los dos trenes siniestrados son símbolos reconocibles de las dos operadoras ferroviarías. Para su apuesta en la alta velocidad en España, Iryo confió en el flamante y moderno ‘Frecciarossa’. RENFE, bajo la denominación comercial Alvia, tiene para trayectos de media y larga distancia la serie S-120 que lleva dando servicio desde hace dos décadas.

Iryo: Frecciarossa
ficha del tren de Iryo accidentado en Córdoba

La compañía italiana es la única de las tres empresas que cuenta con una flota de trenes completamente nuevos en el mercado, con 20 unidades de los trenes ‘Frecciarossa’ o ETR 1.000, máquinas fabricadas por Hitachi Rail-Grupo Alstom en las que Iryo ha invertido 800 millones de euros. La empresa siempre ha presumido de que este es el tren “más rápido, moderno y sostenible en Europa”, con capacidad para 461 pasajeros y un diseño “aerodinámico de última generación y el uso de tecnologías de ahorro de energía, que consigue llegar hasta los 300 kilómetros por hora de forma muy eficiente”.

En concreto, el tren que circulaba este domingo era un tren de nueva construcción, fabricado en 2022, y cuya última revisión se realizó hace apenas cuatro días, el pasado 15 de enero, según ha trasladado Iryo en un comunicado y ha ratificado el presidente de la empresa italiana, Carlos Bertomeu, que ha destacado que era un "ultimísima tecnología que ha cumplido su plan de revisiones y de mantenimiento. El último, muy reciente".

Alvia: S-120
ficha del tren de renfe accidentado en Córdoba

El S-120 operado por RENFE es un 'viejo' conocido de la red de larga distancia en España. Desarrollado por la empresa vasca CAF y puesto en marcha en la red ferroviaria bajo la denominación comercial de Alvia, se estrenó el 17 de mayo de 2006, para cubrir la ruta Madrid-Barcelona, todavía huérfana de un servicio de alta velocidad que no llegaría hasta febrero de 2008 con la puesta en marcha del servicio de AVE.

Este modelo permite adaptarse al ancho de vía Internacional como al Ibérico, llegando a alcanzar una velocidad máxima comercial de 220 km/h con ancho ibérico y hasta los 250 km/h cuando circula con ancho internacional

Las víctimas
Traslado de uno de los heridos en el accidente de trenes al Hospital Reina Sofía en Córdoba.

La lista de fallecidos, que aún sigue abierta, ya se encarama hasta los 40 fallecidos, 39 de los cuales eran pasajeros de alguno de los dos trenes, principalmente del Alvia, y el conductor de este último. La suma de heridos que por ahora ha dejado el siniestro es de 29 de graves y 123 de leves.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha informado este lunes que una de las opciones que se están estudiando en las labores de rescate tras el descarrilamiento del tren Alvia en Adamuz es partir los vagones en dos para poder acceder al interior y continuar con la extracción e identificación de las víctimas.

La investigación
Vista aérea de los trenes accidentados cerca de Adamuz (Córdoba).

Desde la noche del domingo, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) trabaja sobre el terreno para aclarar el origen del fatal choque entre los dos trenes. La CIAF es un organismo técnico independiente formada por ingenieros de distintas especialidades que se encarga de analizar de forma técnica y sistemática los accidentes e incidentes ferroviarios en España, para determinar sus causas, circunstancias y extraer lecciones.

Las primeras hipótesis de la investigación se fijan o bien en la infraestructurarecién remodelada, o en el material móvil de Iryo, que ha asegurado que revisó tres días atrás. El presidente de la operadora ferroviaria, Álvaro Fernández Heredia, ha asegurado que se ha descartado un error humano.

Los expertos recuerdan que el ferrocarril sigue siendo el medio de transporte más seguro. Estudios que recopilan accidentes ferroviarios de los últimos 170 años muestran una reducción drástica de la siniestralidad: de accidentes graves anuales en España hasta los años 70 y 80, se ha pasado a uno grave cada diez años, explica Joan Carles Salmeron, director del Centro de Estudios del Transporte Terminus. "La introducción de múltiples sistemas de seguridad a partir de esa década fue clave para este descenso", añade.

Precisamente por ello, el accidente de Adamuz resulta aún más difícil de explicar. “No hay precedentes claros ni indicios iniciales. No sabemos todavía hacia dónde apunta la causa”, admite Salmeron.

