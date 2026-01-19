Descarrilamiento de Córdoba
Una interventora afectada en el accidente de Córdoba: "He salido despedida y he perdido el conocimiento"
La trabajadora ha narrado el dramatismo del momento del accidente, antes de poder alcanzar la zona en la que se encontraban los servicios de emergencias
A.R.
Una interventora de uno de los dos trenes que han descarrilado este domingo en el municipio cordobés de Adamuz, un accidente que ha dejado al menos 21 muertos y un centenar de heridos, ha relatado posteriormente el dramatismo del momento y cómo ha vivido el accidente.
Según ha narrado en unas declaraciones que ha recogido la Cadena Ser, se encontraba en la cabina trasera después de vender un billete, sentada en el asiento del maquinista de ese vagón trasero, cuando se ha producido el accidente. Entonces, el fuerte choque le hizo "saltar hasta la sala de pasajeros, abriendo la puerta con la cabeza", lo que le hizo "perder el conocimiento".
Sin embargo, pudo alcanzar andando, con dolor en la parte derecha de su cuerpo y en la cabeza, la zona en la que se encontraban los bomberos.
El accidente se produjo tras descarrilar un tren de tren Iryo que circulaba de Málaga a Madrid, causando a su vez que se saliese de las vías otro que circulaba en sentido contrario, en la ruta Madrid-Huelva.
- Sin pescado fresco a partir del lunes: Los pescadores andaluces se suman al paro y amarran la flota contra la UE
- Los alquileres de viviendas cambian en Andalucía desde el 24 de enero: la nueva ley suprime el depósito oficial de fianzas
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 17 de enero de 2026
- Funcionarios de la Junta de Andalucía trabajando a 13 grados: 'Los compañeros van con los plumas puestos
- Nos tendremos que mudar a un hotel
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- Lotería Nacional: Resultado del Sorteo Extraordinario de los Niños de San Ildefonso del sábado 17 de enero de 2026
- Condena firme por el caso ERE: prisión y multa millonaria para Ángel Rodríguez de la Borbolla