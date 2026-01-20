La Iglesia católica frente a Trump
El arzobispo militar de EEUU recuerda a las tropas que es "moralmente aceptable" desobedecer órdenes como ocupar Groenlandia
Ese mismo recordatorio, que llega en la estela de otras críticas a la política exterior y nacional del papa León XIV y otros líderes católicos del país, ha puesto en la diana de investigaciones y castigos a varios congresistas demócratas
Con los líderes terrenales no todo es cuestión de fe.
Timothy Broglio, el arzobispo de la diócesis católica del Ejército de Estados Unidos, ha recordado a las tropas del país que es "moralmente aceptable desobedecer" órdenes que son, precisamente, moralmente cuestionables.
Broglio hizo estas declaraciones en la BBC este domingo en una entrevista en la que se habló de Groenlandia, Venezuela o la agresiva cruzada contra los inmigrantes especialmente en Mineápolis, donde Trump baraja el despliegue de militares.
"Groenlandia es un territorio de Dinamarca, no parece razonable que EEUU ataque y ocupa una nación amiga", recordó Broglio, que se mostró "obviamente preocupado" por los soldados estadounidenses "porque se les podría poner en una situación en que se les ordena hacer algo moralmente cuestionable".
"Sería muy difícil para un soldado o marinero o marine desobedecer una orden solo pero estrictamente hablando, sería moralmente aceptable desobedecerla siguiendo su propia conciencia", dijo, "pero quizá se pone al individuo en una situación insostenible y esa es mi preocupación".
Investigaciones a congresistas
Varios congresistas demócratas con pasado militar que hicieron en noviembre la misma afirmación que Broglio y recordaron a los uniformados la legalidad de saltarse órdenes ilegales han visto cómo el Departamento de Justicia de Trump y el Pentágono han abierto investigaciones o castigos contra ellos.
El senador Mark Kelly, uno de los investigados, ha denunciado al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que le ha censurado y ha puesto en marcha un esfuerzo para reducirle el rango militar y la pensión.
Otras críticas de la Iglesia y del Papa
Broglio, que es conservador y desde 2007 está al frente de la diócesis militar en DC, no es el único líder católico estadounidense que señala decisiones problemáticas que está tomando Trump. El lunes tres cardenales estadounidenses emitieron un duro comunicado denunciando que por primera vez en décadas se cuestiona el "papel moral" de EEUU "a la hora de confrontar el mal en el mundo".
"Los acontecimientos en Venezuela, Ucrania y Groenlandia han planteado preguntas básicas sobre el uso de fuerza militar y el significado de la paz", escribieron los purpurados de Chicago, Washington y Newark, que son los de mayor rango en la Iglesia Católica estadounidense. "Los derechos soberanos de las naciones a la autodeterminación parecen demasiado frágiles en un mundo de conflictos cada vez mayores. El equilibro entre el interés nacional y el bien común se está planteando en términos profundamente polarizados".
Joseph Tobin, uno de los cardenales, en una entrevista con 'The New York Times', criticó directamente a quienes, desde dentro mismo de la Administración Trump, están proponiendo y haciendo avanzar un marco que, para él, representa "casi un cálculo darwinista de que los poderosos sobreviven y los débiles no merecen hacerlo". "Eso", dijo el prelado de Newark en unas palabras donde no es difícil leer críticas a asesores como Stephen Miller, "diría que es menos que humano".
El Papa
El comunicado de los tres cardenales cita al papa León XIV, el primer sumo pontífice estadounidense, que tuvo una reunión con purpurados a principio de año en el Vaticano y cuestionó las políticas de Trump, incluso sin citarlo expresamente.
Prevost denunció una era en que "la guerra vuelve a estar de moda y el entusiasmo bélico se extiende", desplazando al multilateralismo. El agustino advirtió sobre "los graves peligros para la vida política que entrañan las falsas representaciones de la historia, el nacionalismo excesivo y la distorsión del ideal del líder político".
León XIV ya había previamente pedido "que se respete la voluntad del pueblo venezolano" y también, en otra declaración que puede aplicarse a Trump, reclamó que "las medidas adoptadas por los Estados contra la criminalidad y la trata de personas no se usen como pretexto para socavar la dignidad de los migrantes y los refugiados".
