Accidente
La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren en Barcelona y causa al menos 15 heridos, seis de ellos graves
Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy
Glòria Ayuso
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell, en Barcelona.
El accidente ha provocado 15 heridos de diversa consideración, entre ellos el maquinista. Al menos seis de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia están atendiendo en estos momentos a los afectados y trabajan para rescatar a algunas personas que han quedado atrapadas en el interior del convoy.
A consecuencia del accidente, la circulación ferroviaria permanece interrumpida entre Sant Sadurní d’Anoia y Gelida. Se ha activado el plan Ferrocat en fase de alerta y se han movilizado 11 ambulancias, además de efectivos de los Bombers.
Desde Rodalies se ha informado de que los trenes pueden quedar detenidos y aumentar su tiempo de recorrido a medida que se aproximan al tramo afectado. La circulación continúa interrumpida mientras se trabaja en la resolución de la incidencia.
Noticia en ampliación.
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba
- De la copla a dj: Laura Gallego arrasa en el Cartuja Center con ‘La Última Folclórica’
- María Pombo abre el primer local de Sevilla de su negocio de tortillas de patatas 'La Martinuca'
- El Betis-Atlético de cuartos de Copa del Rey se jugará el jueves 5 de febrero
- La Plaza de España estará nueve meses en obras: un millón de euros para restaurar las puertas de Navarra y Aragón
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 19 de enero de 2026