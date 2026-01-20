Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz

La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo.

Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas.

Trabajos sin interrupción

Desde ese momento, las labores han sido ininterrumpidas. Según Marín, los trabajos se han centrado tanto en desplazar el material del Frecciarossa (Iryo) como en desbrozar y limpiar el terreno, con el objetivo de facilitar el acceso de la maquinaria pesada. Aunque ya ha caído la noche, el operativo continuará sin interrupción hasta completar esta fase, especialmente ante la previsión de lluvia a partir del mediodía de mañana, que podría complicar las tareas. «Hasta que se acabe, no paramos», resume.

El responsable de Grúas Alhambra señala que, debido tanto a la complejidad del dispositivo como a la evolución de las condiciones meteorológicas, aún no existe un plan cerrado para la jornada de mañana. «Estamos preparados para hacer lo que nos indiquen y atentos a cualquier novedad», apunta.

Un plan en constante cambio

De hecho, el operativo ha ido variando a lo largo del día. El plan inicial contemplaba comenzar a primera hora con la retirada del Iryo para, una vez despejada la vía, facilitar el acceso al tren Alvia. Posteriormente, se valoró intervenir directamente sobre la cabecera del convoy de Renfe, donde se cree que podrían quedar restos mortales por localizar.

Finalmente, se ha optado por retomar el planteamiento inicial y proceder a la retirada de la cola del Iryo para acceder al Alvia desde ese punto. No obstante, no se descarta que las grúas permanezcan en la zona para seguir moviendo material del segundo tren en función de cómo avance el dispositivo.