La Fundación Jiménez Díaz y el Hospital Universitario La Paz lideran los principales rankings hospitalarios

El ranking 'Merco Salud 2025' ha vuelto a situar en el foco informativo la posición de los principales hospitales españoles en los distintos listados de reputación y excelencia sanitaria. Esta edición destaca a los hospitales La Paz, Gregorio Marañón y Clínic de Barcelona como líderes. A partir de los resultados de los principales rankings publicados en 2025, se puede establecer un consenso sobre los hospitales mejor valorados en el ámbito nacional. Este consenso se construye a partir del análisis conjunto de distintas clasificaciones que emplean metodologías y criterios de evaluación diferentes, y permite confirmar un top 10 de centros que se repiten de forma recurrente.

En este sentido, la clasificación internacional de Newsweek evalúa hospitales de distintos países a partir de indicadores relacionados con los resultados clínicos, la seguridad del paciente, la experiencia asistencial y la evaluación por expertos internacionales. En febrero de 2025, daba a conocer su clasificación World’s Best Hospitals 2025, en la que nuevamente centros como el Hospital Universitario La Paz, el Hospital Universitario 12 de Octubre, el Clínic de Barcelona, el Hospital General Universitario Gregorio Marañón o el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, entre otros, volvieron a situarse entre los doce centros españoles incluidos en el listado general de los mejores hospitales del mundo, junto a algunos de los grandes hospitales de referencia del sistema sanitario internacional.

Por su parte, el Instituto Coordenadas de Gobernanza y Economía Aplicada elabora anualmente el Índice de Excelencia Hospitalaria (IEH), que analiza variables relacionadas con la innovación, la experiencia del paciente, la gobernanza y la sostenibilidad de los centros sanitarios. Este índice se ha consolidado durante la última década como una herramienta de referencia para profesionales sanitarios, gestores y la comunidad científica, al ofrecer una visión comparativa e independiente sobre la evolución de los modelos hospitalarios en España.

En el IEH 2025, última edición disponible publicada en diciembre, la Fundación Jiménez Díaz ocupa el primer puesto por décimo año consecutivo, seguida del Hospital Universitario La Paz y del Hospital Universitario Vall d’Hebron.

También en el ámbito nacional, Forbes España publica cada año diferentes clasificaciones sanitarias basadas en el análisis de más de 700 hospitales del país, tomando como referencia rankings nacionales e internacionales, premios obtenidos y los principales hitos alcanzados por cada centro.

Cada año, esta cabecera referente da a conocer en los últimos años su selección de los 25 mejores hospitales de España, una clasificación general elaborada a partir de distintos índices y parámetros, entre ellos los premios recibidos, los resultados asistenciales y los avances organizativos. En la última edición, el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz encabeza el ranking, seguido de otros centros de referencia como el Hospital Universitario La Paz y el Hospital Universitario 12 de Octubre.

Según Forbes, este listado ofrece una radiografía del sistema hospitalario español en su conjunto, complementada con clasificaciones específicas por especialidades, en las que los mismos centros ocupan posiciones destacadas en función de su fortaleza asistencial y clínica.

Los expertos en evaluación sanitaria subrayan que las variaciones anuales en los rankings responden, en muchos casos, a ajustes metodológicos, cambios en el peso de los indicadores o a la incorporación de nuevas variables, por lo que recomiendan analizar los resultados desde una perspectiva comparada y longitudinal. En este sentido, los distintos rankings no ofrecen una visión excluyente, sino complementaria, del sistema hospitalario español y de su posicionamiento en el contexto internacional.

En esta línea, los especialistas destacan el valor del consenso que se obtiene al analizar de forma conjunta los cuatro principales rankings, ya que la diversidad de enfoques y la equidad metodológica aportan una visión más equilibrada y sólida del desempeño hospitalario.