Los rostros de la tragedia
Julio Son, el leonés amante del baile latino, que falleció en el accidente de Adamuz: encuentran su cuerpo en un vagón del Alvia
Tenía 52 años y su familia llevaba desde el domingo pidiendo colaboración para encontrarlo
Tania Sutil
El leonés hallado muerto en las últimas horas tras el descarrilamiento del tren de Adamuz (Córdoba), Julio Rodríguez Gómez, era un DJ y empresario muy ligado a Zamora, donde vivió durante varios años y montó una escuela de salsa que sigue en marcha, aunque él ya estaba desligado de ella ya que se trasladó a vivir a León. En la capital leonesa se convirtió, al igual que en Zamora, en una figura muy conocida dentro del sector del ocio y era propietario de una escuela de danza.
La Guardia Civil ha confirmado en las últimas horas la aparición de su cuerpo entre los escombros de uno de los vagones movilizados y sus familiares ya están informados. Julio tenía 52 años, nació en León y su familia había puesto a disposición de la Guardia Civil el material genético para su posible identificación, tal y como están haciendo con el resto de víctimas para cotejar ADN y certificar los fallecimientos.
Desde el pasado domingo, sus seres queridos habían lanzado varios mensajes en las redes sociales tras no saber nada de él desde el accidente ferroviario: "No sabemos nada de él e iba en el tren a Huelva", el convoy LD AV 2384 Puerta de Atocha–Huelva sobre el que impactó el iryo Málaga-Madrid tras descarrilar e invadir la vía contraria.
El empresario fallecido en el descarrilamiento de Córdoba vivió durante un tiempo en la localidad zamorana de Morales del Vino y organizó durante su estancia en la provincia campeonatos de salsa, lo mismo que en su última etapa hacía en León. Además, daba clases de baile por los pueblos zamoranos.
Su padre era de Madridanos, donde pasaba de niño largas estancias.
Referente en el mundo del baile latino
Esta era la entrevista que le hacíamos en La Opinión-El Correo de Zamora, del grupo Prensa Ibérica, durante los primeros pasos de la escuela que creó junto a su expareja:
Fuente: La Opinión de Zamora
- Andalucía se llenará de lluvias con la llegada de una borrasca atlántica que entrará por el oeste y durará varios días
- El acueducto más grande de España no era el de Segovia: estaba en Cádiz y medía unos 80 kilómetros
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Confusión sobre el paradero de Miriam Albarico, la joven de Huelva que viajaba en el Alvia accidentado en Adamuz
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Luto en el Sevilla FC y la Macarena: el maquinista fallecido en Barcelona tenía 27 años
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este martes 20 de enero de 2026