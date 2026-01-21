Localizan con vida a 'Boro', el perro perdido en el accidente de Adamuz, aunque siguen sin poder capturarlo

Efectivos de la Guardia Civil han localizado con vida al Boro en la zona del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), aunque por el momento no han logrado capturarlo, según han informado a Europa Press fuentes del Partido Animalista Pacma.

Los agentes han visto al animal en las inmediaciones del lugar del siniestro e incluso han intentado atraparlo, pero el perro ha huido hacia una zona de monte. "Se ha metido en el campo y está lloviendo muchísimo. Vamos a seguir buscando, pero no lo han capturado ni mucho menos", han señalado desde la formación animalista.

Boro, un perro mestizo cruce de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren de la compañía Iryo accidentado en Adamuz junto a su dueña y la hermana de esta, que resultaron heridas a consecuencia del siniestro. Tras el impacto, el animal se escapó del lugar del accidente.

Desde primera hora de la mañana, tres miembros de Pacma participan en el dispositivo de búsqueda, escoltados por la Guardia Civil, después de haber obtenido la autorización del Ministerio del Interior para acceder a la zona afectada. En las labores también participa la portavoz de la familia que denunció la desaparición de Boro.

Las tareas de localización continúan pese a las complicadas condiciones meteorológicas, con el objetivo de rescatar al animal sano y salvo.