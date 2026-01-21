¿Cuánto cuesta la bombona de butano en enero de 2026? Este es su nuevo precio

El precio de la bombona tradicional de butano ha experimentado una ligera subida en la última revisión bimestral y desde este martes 20 de enero cuesta 15,58 euros, apenas 12 céntimos más que en noviembre. Así lo recoge la actualización del precio regulado que aplica la Administración cada tercer martes de los meses impares, dentro del sistema vigente desde 2015.

Según recuerda la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), esta subida mínima no empaña un dato clave: la bombona es 1,06 euros más barata que en enero de 2025, lo que supone una bajada interanual del 6,4%, una circunstancia especialmente relevante para los miles de hogares que dependen de este combustible, muchos de ellos en situación de mayor vulnerabilidad.

Precio regulado y revisiones bimestrales

Las bombonas de butano de 12,5 kilos y propano de 11 kilos tienen un precio regulado por la Administración, que se revisa de forma periódica con una variación máxima del ±5% respecto al precio anterior. La normativa establece además que debe cobrarse el precio vigente en la fecha de entrega, lo que implica que el importe comunicado en el momento del pedido puede variar si hay una revisión antes de recibir la bombona.

Para el resto de formatos no regulados, el precio se actualiza en función de factores como el coste de la materia prima, el transporte y la distribución.

De los máximos históricos a un invierno "suave"

La OCU recuerda que desde la implantación del nuevo sistema de fijación de precios en 2015, el coste del butano ha vivido fuertes oscilaciones. Aunque tradicionalmente seguía un ciclo estacional —subidas en invierno y bajadas en verano—, esta dinámica se rompió en 2021 y 2022, cuando se alcanzó un máximo histórico de 19,55 euros por bombona en la revisión de mayo.

A partir de ese pico, los precios iniciaron una senda descendente, aunque desde el pasado otoño se encadenaron nuevas subidas que llevaron el precio hasta los 18 euros en mayo. Desde entonces, varias revisiones a la baja han aliviado el coste para los consumidores.

La última actualización de enero pone fin a esas bajadas, pero con un incremento muy moderado, que deja el precio en 15,58 euros, bastante por debajo del registrado hace un año.

El butano, por debajo del IPC

Otro dato destacado por la OCU es que, gracias a esta evolución contenida, el precio del butano en los últimos cinco años ha subido un 17,1%, frente al 22,9% del IPC general, situándose por fin claramente por debajo de la inflación.

En este contexto, la organización considera que el invierno de 2026 será "suave" para los consumidores de butano, ya que el impacto de la última revisión bimestral es mínimo y el precio se mantiene en niveles relativamente bajos en comparación con ejercicios anteriores.