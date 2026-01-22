Sorteos
Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este jueves 22 de enero de 2026
Este es el resultado de los sorteos de este jueves 22 de enero de 2026
Este jueves 22 de enero de 2026 se ha celebrado el sorteo de la Bonoloto y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números 1, 7, 10, 22, 25, 33. El número complementario ha sido el 31 y el reintegro, el 6.
En cuento al sorteo de La Primitiva, que se ha jugado igualmente este lunes también se conocen los números ganadores y la combinación ganadora ha correspondido a los números 2, 5, 9, 14, 22, 36. El número complementario ha sido el 34 y el reintegro 5, el . En cuanto al Joker, ha correspondido al 1024630.
Cómo se juega a la Bonoloto
Para jugar a la Bonoloto, se requiere la selección de un mínimo de 6 números, escogidos de un rango del 1 al 49. Los jugadores pueden elegir sus números manualmente o dejar que el sistema los seleccione al azar. Cada apuesta cuesta 0,50 €, pero para poder participar, es necesario adquirir boletos por un valor mínimo de 1 €. Es importante destacar que, en el caso de un solo sorteo, se deben incluir al menos dos apuestas, mientras que si se planea participar en varios sorteos durante la semana, una única apuesta será suficiente.
Cada semana, se realizan sorteos todos los días las 21.30 horas, lo que brinda a los jugadores la opción de participar en el sorteo más próximo o en varios sorteos que aún no han tenido lugar en esa semana en particular. En el caso de optar por esta última alternativa, la misma combinación de números se utilizará en todos los sorteos seleccionados.
Cada sorteo de la Bonoloto consiste en la extracción de 6 números ganadores, también se extrae un número complementario y un número de reintegro, este último seleccionado al azar entre el 0 y el 9.
Cómo se juega a La Primitiva
La Primitiva es un juego de azar que consiste en acertar 6 números entre 1 y 49. Se celebra los lunes, jueves y sábados a las 21:40 horas. La selección de los números se puede hacer manualmente o dejar que el sistema lo haga automáticamente.
El precio de una apuesta es de 1 € y se puede jugar una sola apuesta o hasta 8 apuestas en un mismo boleto. Las apuestas pueden ser simples, con seis números y se juega con esa combinación; y múltiples, en la que se seleccionan más de 6 números o menos de 6 números en cada apuesta. El importe de la apuesta depende del número de combinaciones que se marquen.
Además de La Primitiva, se puede jugar al Joker por 1 € más. El Joker es un juego independiente que consiste en adivinar un número de 7 cifras y los premios van desde 1 millón de euros hasta 100 €.
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Última hora de Aemet: cuatro provincias andaluzas en alerta este miércoles por la nueva borrasca atlántica
- La borrasca Ingrid golpeará con fuerza Andalucía varios días y después vendrá otro gran frente
- Fernando, el joven maquinista fallecido en el choque del tren de Rodalies en Gelida: 'Carismático', socio del Sevilla FC y hermano de la Macarena