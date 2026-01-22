Sorteos
EuroDreams: Resultado del sorteo de este jueves 22 de enero de 2026
Estos son los números ganadores del sorteo del EuroDreams celebrado este jueves 22 de enero de 2026
Este jueves 22 de enero de 2026 se ha celebrado el sorteo del EuroDreams y ya se conoce el resultado con los números ganadores. La combinación agraciada está formada por los números XXXXXXXXXX. El número del sueño es el XXXXX.
Cómo se juega al euroDreams
El EuroDreams es un sorteo europeo en el que cada apuesta consiste en seleccionar 6 números de una tabla de 40 y un número adicional llamado “Sueño”, elegido de una tabla de 5. El precio por apuesta es de 2,50 €, y puedes marcar los números manualmente o dejar que el sistema los elija al azar. Existen dos formas de jugar: mediante apuestas simples, en las que seleccionas 6 números y un “Sueño” (hasta 6 apuestas por boleto), o mediante apuestas múltiples, donde puedes marcar entre 5 y 10 números, generando más combinaciones y aumentando tus opciones de ganar.
Los sorteos se celebran los lunes y jueves, a las 21:45 horas (hora peninsular española), y tienen lugar en París (Francia). EuroDreams es un sorteo común a varios países europeos, entre ellos España, Francia, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Luxemburgo y Suiza, todos con la misma combinación ganadora. En España, su gestión y pago de premios corre a cargo de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- El centro de Sevilla estrena nueva calle: Santa Ángela de la Cruz reabre peatonalizada y con plataforma única
- Este pueblo de Sevilla tiene uno de sus mejores restaurantes escondido en un garaje: con guisos caseros y mostos de su propia bodega
- Última hora de Aemet: cuatro provincias andaluzas en alerta este miércoles por la nueva borrasca atlántica
- Fernando, el joven maquinista fallecido en el choque del tren de Rodalies en Gelida: 'Carismático', socio del Sevilla FC y hermano de la Macarena
- La borrasca Ingrid golpeará con fuerza Andalucía varios días y después vendrá otro gran frente