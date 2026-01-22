Investigación
Un hombre mata a su padre en Málaga y luego se suicida arrojándose desde una azotea
Una mujer, esposa y madre de los fallecidos, ha sido trasladada grave a un hospital con heridas de arma blanca
Un hombre de 65 años ha muerto en Fuengirola tras ser presuntamente atacado por su propio hijo, que poco después también ha fallecido tras precipitarse desde la azotea del edificio donde vivía la familia. Según fuentes policiales, una mujer de 63 años, esposa y madre de los fallecidos, ha resultado herida en el incidente y ha sido trasladada a centro hospitalario con lesiones por arma blanca. Su pronóstico inicial es grave. El presunto agresor tenía 36 años.
Los hechos se han producido sobre las 8:50 horas de este jueves en un piso de localizado en la avenida de Los Boliches. Una vecina de la familia ha alertado a las autoridades de un incidente grave en una vivienda y los primeros agentes de la Policía Nacional en llegar han encontrado el cadáver del hombre a su mujer gravemente herida, ambos con lesiones por arma blanca. Otro hijo del matrimonio habría informado a los agentes de que su hermano se había lanzado al vacío tras agredir a sus padres. Los sanitarios que se han presentado en el lugar han certificado el fallecimiento de los dos varones y han trasladado a la mujer a un hospital de Málaga capital.
La Policía Nacional ha activado el protocolo judicial y ha movilizado a sus investigadores para que esclarezcan las circunstancias del crimen. La vivienda ha sido acordonada y la Policía Científica ha tomado muestras en diferentes puntos del inmueble. Los dos cuerpos han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal (IML) para que los forenses realicen las autopsias.
