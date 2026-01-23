Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adif reduce a 60 km/h un tramo de 20 km entre Madrid y Valladolid

Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán

Vía entre Medina del Campo y Zamora.

Vía entre Medina del Campo y Zamora.

EFE

Valladolid

El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha reducido temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en la provincia de Segovia al detectarse un "incidente leve" en una vía.

Este incidente, reportado por un maquinista, corresponde a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas, han informado a EFE fuentes de Adif.

Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán, en la misma provincia, y generará retrasos de algunos minutos en el trayecto Madrid-Valladolid.

Las mismas fuentes no han tenido conocimiento de incidentes similares en el resto de Castilla y León y han señalado que la borrasca Ingrid no ha afectado a la Comunidad en el ámbito del ferrocarril, con la excepción de un tren llegado de Asturias durante la mañana de este viernes.

Este convoy, debido a la acumulación de hielo y nieve en el ferrocarril, no ha podido hacer la maniobra de cambio y ha obligado a los pasajeros a hacer trasbordo en la estación leonesa.

