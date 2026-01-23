Trenes
Adif reduce a 60 km/h un tramo de 20 km entre Madrid y Valladolid
Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán
EFE
El gestor de infraestructuras ferroviarias Adif ha reducido temporalmente la velocidad de la línea de alta velocidad que conecta Madrid con Valladolid a 60 kilómetros por hora en un tramo de 20 kilómetros en la provincia de Segovia al detectarse un "incidente leve" en una vía.
Este incidente, reportado por un maquinista, corresponde a las circunstancias en las que se nota alguna vibración o se detecta un posible bache en las vías que puede deberse a diferentes motivos, como a la falta de balasto, que es la grava que se tiende sobre la plataforma de las vías férreas, han informado a EFE fuentes de Adif.
Esta limitación temporal de velocidad afecta a un tramo de unos 20 kilómetros entre Segovia y Garcillán, en la misma provincia, y generará retrasos de algunos minutos en el trayecto Madrid-Valladolid.
Las mismas fuentes no han tenido conocimiento de incidentes similares en el resto de Castilla y León y han señalado que la borrasca Ingrid no ha afectado a la Comunidad en el ámbito del ferrocarril, con la excepción de un tren llegado de Asturias durante la mañana de este viernes.
Este convoy, debido a la acumulación de hielo y nieve en el ferrocarril, no ha podido hacer la maniobra de cambio y ha obligado a los pasajeros a hacer trasbordo en la estación leonesa.
- La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- Los embalses que abastecen a Sevilla alcanzan una cifra que supera la media de los últimos diez años
- Así serán las normas en El Rocío con la llegada de cuatro hermandades, tres de Sevilla, este fin de semana
- El Betis podrá construir el nuevo Benito Villamarín por fases y usar el estadio mientras acaba las obras del edificio anexo
- La construcción del nuevo Benito Villamarín arrancará con fuerza en junio: estos son los plazos oficiales del Betis
- La borrasca Ingrid golpeará con fuerza Andalucía varios días y después vendrá otro gran frente