Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del Sorteo de este sábado 24 de enero de 2026
Estos son los números ganadores del Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 24 de enero de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 24 de enero de 2026 y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 20015; el segundo premio al 60134; los reintegros han sido los números 2, 5 y 6.
-Extracciones de cuatro cifras: 4472, 5347, 5804 y 7051
-Extracciones de tres cifras: 068, 321, 334, 364, 618, 621, 723, 820, 894 y 930
-Extracciones de dos cifras: 02, 09, 40, 66, 70, 82, 82, 85 y 92
Premios del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional
El Sorteo Extraordinario de Invierno 2026, más allá del premio principal, el sorteo ofrece múltiples categorías que permiten aumentar las opciones de obtener algún galardón.
El primer premio está dotado con 150.000 euros por décimo, seguido de un segundo premio de 30.000 euros y un tercer premio de 15.000 euros. A ellos se suman los cuartos premios, con 7.500 euros por décimo, además de premios por aproximación, centenas y terminaciones, que van desde los 2.100 euros hasta los 30 euros por décimo, así como el reintegro de 15 euros, completando un reparto amplio y diversificado.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace: Resultados de sorteos.
- La borrasca Ingrid pone en alerta a cuatro provincias andaluzas este viernes por lluvia, nieve, oleaje y viento
- ¿Puede nevar este fin de semana en Sevilla? Estos son los pueblos con mayor posibilidades, según la Aemet
- El aeropuerto de Sevilla estrena una nueva ruta directa a una de las playas más famosas de Italia
- Así serán las normas en El Rocío con la llegada de cuatro hermandades, tres de Sevilla, este fin de semana
- La Junta de Andalucía convoca 7.191 plazas para el traslado de profesores entre las críticas de los sindicatos
- El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
- El convenio para el personal laboral de la Junta de Andalucía se aprobará antes de verano: la subida salarial será similar a los funcionarios
- Las lluvias llenan los embalses de Emasesa: superan el 90% para garantizar el agua a Sevilla y el área metropolitana