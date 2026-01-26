La médicos andaluces vuelven a la huelga a partir del 16 de febrero contra el estatuto marco del Ministerio
Los sindicatos médicos convocantes se desmarcan del acuerdo del estatuto marco planteado por el Ministerio y mantienen su calendario de movilizaciones
Los médicos andaluces volverán a la huelga el próximo 16 de febrero. Los sindicatos convocantes de las protestas, entre ellos el Sindicato Médico Andaluz, han rechazado el acuerdo por el estatuto marco planteado por el Ministerio y han anunciado que mantendrán las movilizaciones. "El comité de huelga mantiene intacto su calendario de movilizaciones, animando a la profesión a mostrar su descontento tanto en la manifestación del 14 de febrero en Madrid como en las semanas de huelga nacional indefinida que se han fijado para los próximos meses", recoge el comunicado con el que las centrales convocantes responden al Ministerio de Sanidad.
Esta segunda gran huelga de médicos, tras la que ya se convocó en 2025, está programada para las semanas del 16 al 20 de febrero, del 16 al 20 de marzo, del 27 de abril al 30 de abril, del 18 al 22 de mayo y del 15 al 19 de junio. La respaldan la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), junto al Sindicato Médico Andaluz (SMA), Metges de Catalunya (MC), la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (AMYTS), el Sindicato Médico de Euskadi (SME) y el Sindicato de Facultativos de Galicia Independientes (O’MEGA)
Todos ellos, defensores de un estatuto propio para los médicos, han querido evidenciar su descontento por el anuncio del acuerdo firmado entre el Ministerio y los sindicatos FSS-CCOO, UGT, CSIF y Satse para sacar adelante el borrador de estatuto marco que se ha estado negociando en los últimos meses.
La anterior movilización nacional
La última movilización nacional, que paró la sanidad en todo el país del 9 al 12 de diciembre, dejó, según los datos del Ministerio de Sanidad, esa movilización contó con la participación del 35,7% de los médicos andaluces. La suma de los tres días ha provocado la suspensión de "155.831 consultas, 3.234 intervenciones quirúrgicas, 14.706 pruebas diagnósticas y un total de 76.386 consultas externas".
