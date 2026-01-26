Ferrocarriles
Nueva jornada de caos en el servicio de Rodalies en Cataluña por incidencias en un centro de control de Adif
El percance ha obligado a suspender este lunes la circulación de trenes, pese a que Renfe llegó a anunciar que el problema se había resuelto
Helena López
El portavoz de Renfe, Antonio Carmona, ha indicado que técnicos de Adif han detectado en torno a las 6,30 la primera avería, que se ha alargado unos 40 minutos, y que no ha afectado a los trenes de alta velocidad.
El portavoz ha explicado que los trenes que habían salido a partir de las 6.00 de la mañana han quedado estacionados hasta la recuperación del servicio, pero la coordinación informativa entre pantallas, megafonía y el trabajo desplegado por informadores ha generado confusión entre los usuarios.
Cuando ya se había retomado la circulación, y apenas llevaba media hora el servicio, ha vuelto a caer el sistema de emergencia de gestión de tráfico de Adif y por segunda vez se ha paralizado el sistema.
Han continuado y continúan prestando servicio los medios de transporte alternativos al tren que se habían programado a partir de las 6.00 horas, mientras los viajeros afectados sin servicio de autocar deberán consultar las webs de Renfe.
- Cambio radical del tiempo desde este domingo en Sevilla: la lluvia no cesará esta semana con tormentas y viento fuerte
- Sierra Nevada, aislada por la nieve: todas las carreteras cerradas este sábado en Andalucía
- El paseo marítimo de Matalascañas puede estar listo en verano: obras de cuatro a cinco meses y continúa la aportación de arena
- Nuevo cierre de una tienda Inditex en Andalucía: CCOO denuncia que Oysho deja el centro comercial de Nervión en Sevilla
- Carreteras cortadas este domingo en Andalucía: nieve, accesos cerrados a Sierra Nevada y cadenas obligatorias en seis vías
- Himno de Andalucía y emoción en el Carnaval de Cádiz: homenaje en el Falla a las víctimas de la tragedia de Adamuz
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 24 de enero de 2026
- Fin de semana de temporal en Andalucía: aviso naranja y amarillo en cuatro provincias