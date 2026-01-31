Sorteos
Lotería Nacional: Resultado del Sorteo de este sábado 31 de enero de 2026
Estos son los números ganadores del Sorteo de la Lotería Nacional de este sábado 31 de enero de 2026
El Sorteo de la Lotería Nacional ha tenido lugar este sábado 31 de enero de 2026 y ha correspondido a los siguientes números: el primer premio ha recaído en el número 37.376; el segundo premio al 18.699; los reintegros han sido los números 6-9-0.
-Extracciones de cuatro cifras: 7.150-9.554-8.303-3.785
-Extracciones de tres cifras: 024-003-461-346-535-875-488-952-266-888
-Extracciones de dos cifras: 65-63-87-14-09-38-66-81-12
Premios del Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería Nacional
El Sorteo Extraordinario de Invierno 2026, más allá del premio principal, el sorteo ofrece múltiples categorías que permiten aumentar las opciones de obtener algún galardón.
El primer premio está dotado con 150.000 euros por décimo, seguido de un segundo premio de 30.000 euros y un tercer premio de 15.000 euros. A ellos se suman los cuartos premios, con 7.500 euros por décimo, además de premios por aproximación, centenas y terminaciones, que van desde los 2.100 euros hasta los 30 euros por décimo, así como el reintegro de 15 euros, completando un reparto amplio y diversificado.
Para consultar los demás sorteos de cada día en El Correo de Andalucía puede acceder a la información a través del siguiente enlace:
