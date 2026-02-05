Sorteos
Cupón diario de la ONCE: Resultado del sorteo de este jueves 5 de febrero de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cupón Diario de la ONCE de este 5 de febrero de 2026
El Sorteo del Cupón Diario de la ONCE ha tenido lugar este 5 de febrero y ha correspondido al número xxx con la serie xx.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería
- La Junta pospone a la tarde la apertura de los colegios este jueves: 'No hay una decisión definitiva
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- La borrasca 'Leonardo' deja cinco heridos y 150 incidencias en la provincia de Sevilla
- El agua se está perdiendo y es una pena': agricultores reclaman más infraestructuras en Sevilla
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- Sevilla pone freno a las hileras de autobuses turísticos tapando vistas y ocupando carriles con 40 multas en un año
- Gracia Rodríguez, historiadora sevillana: 'En Sevilla tuvimos nuestro propio coliseo muy cerca de la Puerta de Jerez