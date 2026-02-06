Sorteos
Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 6 de febrero de 2026
Este es el número ganador del sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes 6 de febrero de 2026
El Sorteo del Cuponazo de la ONCE ha tenido lugar este viernes 6 de febrero de 2026 y ha correspondido al número 00018 con la serie 100.
En el sorteo del Cuponazo de la ONCE, disponible por tan solo 3 € el cupón, se ofrecen premios que pueden alcanzar hasta los 6.000.000 € si se aciertan las cinco cifras y la serie. Además, existen oportunidades de ganar 40.000 € a las cinco cifras o uno de los 400.000 nuevos premios.
Una novedad importante en este juego es que ahora, tanto las primeras como las últimas cifras del cupón tienen premio, lo que aumenta las oportunidades de ganar para los participantes.
La emisión del Cuponazo consta de 100.000 números de cinco cifras, comprendidos entre el 00000 y el 99999, junto con un número de serie que varía entre el 1 y el 135.
El Cuponazo de la ONCE se distingue por ofrecer una amplia gama de premios. Si se aciertan las cinco cifras, hay un premio; lo mismo ocurre si se aciertan las 4 primeras o las 4 últimas cifras, las 3 primeras o 3 últimas, las 2 primeras o 2 últimas, o incluso si se acierta solo la primera o última cifra.
El premio más codiciado es de 6.000.000 €, que se otorga a aquellos que acierten los cinco números y la serie. Este emocionante sorteo se lleva a cabo todos los viernes, siempre por el precio de 3 €.
- Sevilla cierra las compuertas del Muro de Defensa de Triana por riesgo de desbordamiento del Guadalquivir
- Rosama Grimaldi, guía turística gaditana: 'Cádiz quiso vacilarle a Sevilla superando a la Giralda
- Última hora de la borrasca Leonardo, en directo |La Junta anuncia la vuelta a las clases en Huelva, Sevilla y Cádiz, salvo la Sierra de Grazalema
- Lucía Fernández, la ingeniera de Granada que aspira a controlar el tráfico a través de fibras ópticas bajo el asfalto
- La Cartuja, pendiente de la borrasca Leonardo: el alcalde de Sevilla 'valora' con la Federación si se juega el Betis-Atlético
- Aemet avisa: otra borrasca amenaza Andalucía tras Leonardo, habrá lluvias persistentes y fuertes vientos en estas provincias
- Santiago García, hidrogeólogo: 'En Grazalema, el mayor riesgo es que el terreno se hunda de manera desigual
- Sevilla retoma la normalidad: vuelven las clases en todas las capitales salvo Jaén, Granada y Almería