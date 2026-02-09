Productos ya retirados del mercado
Cinco bebés hospitalizados en España por una toxina tras beber leche de fórmula
Otros tres lactantes han sufrido vómitos y trastornos gastrointestinales relacionados con el consumo del producto
Cinco bebés han sido hospitalizados en España, tras sufrir vómitos y problemas gastrointestinales, tras beber leches de fórmula investigadas por contener la toxina cereulida, producida por una bacteria y que ya han sido retiradas del mercado. Otros tres pequeños han presentado los mismos síntomas, según el boletín de alertas del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDC) en una información que hasta ahora no había sido hecha pública por las autoridades españolas.
“Ninguno de los casos ha sido confirmado en el laboratorio”, añade el documento, por lo que no se ha podido “establecer una relación causa-efecto entre los síntomas y el consumo”. El ECDC informa de que en el mes de enero se retiraron estos productos del mercado tanto en la Unión Europea como fuera de la UE al detectarse esta toxina que produce un cuadro repentino de náuseas y vómitos poco después de consumirse.
Además de en España, el ECDC reporta que en Francia ingresaron 11 niños “que ya se recuperan en sus casas”. En Reino Unido se han detectado 36 casos de bebés con síntomas tras consumir esta leche, más otros cinco casos confirmados en Bélgica. Las autoridades en Dinamarca han recibido informes sobre menores con síntomas una vez ingerida la leche.
